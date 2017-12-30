РадиоSputnik
Радио Sputnik
Проекты
 
США
Сменить фон
Общество

От "суровых русских" до живого божества: самые популярные видео года

08:0030.12.2017
(обновлено: 08:13 30.12.2017)
08710
Кадр из клипа Кольщик группы ЛенинградКадр из клипа Кольщик группы Ленинград

Редакция Ria.ru вспомнила главные вирусные видеоролики уходящего года. 

"Медленно", но верно

Главным хитом года и самым популярным роликом за всю историю Youtube стал клип на песню Луиса Фонси и Daddy Yankee под названием Despacito — "медленно", "потихоньку" в переводе с испанского. Тихой сапой ролик добрался до четырех миллиардов просмотров. Композиция захватила весь мир: на Алтае ее исполняли на балалайках, в Японии — на калькуляторах.

"Тает лед"

Российский интернет покорила песня киевской группы "Грибы" "Тает лед". Танцующие парни в балаклавах и спортивных штанах обошли по популярности главный хит прошлого года — "Экспонат" группы "Ленинград". Правда, уже в декабре история группы закончилась: идейный вдохновитель "Грибов", продюсер Юрий Бардаш переключился на сольный проект.

Цирковой номер

Однако "Ленинград" не был бы "Ленинградом", если бы не взбудоражил интернет новым видео. Выстрелил клип на песню "Кольщик", в котором обычное цирковое представление превращается в кровавый хаос.

Режиссер ролика Илья Наишуллер вместе со съемочной группой придумал показать события в обратном порядке, и в итоге эта художественная находка принесла авторам престижную премию UK Music Video Awards.

Все и сразу

Экшн-видео — один из любимых жанров в Сети. Французский режиссер Люк Бержерон помог пользователям сэкономить время, увидев при этом самое главное: уже в десятый раз он собрал воедино творения всевозможных экстремалов, любителей зажигательных танцев, массовых флешмобов и широких человеческих жестов.

Страшно красивый полет

Капитан экипажа Boeing 787 Dreamliner Сандип Варма показал то, что во время полета видно лишь летчикам. Видео, снятое из кабины пилота, поразило пользователей красотой открывающихся пейзажей и шокировало опасностью полета.

Не для слабонервных

Переполох в соцсетях вызвало видео, на котором стеклянный мост в Китае, расположенный на высоте 1180 метров, начинается "трескаться" под ногами прохожих. Перепугаться не на шутку можно даже сидя дома у монитора. Чтобы обошлось без нервных срывов, местные власти пояснили — это графика, которую установили на мосту для привлечения внимания туристов. Трюк удался.

"Живое божество"

Жрецы индуистской и буддийской религий избрали на роль кумари — живого божества — трехлетнюю девочку. Новую "богиню" на руках внесли в храм, где она проведет почти десять лет под присмотром опекунов, не касаясь при этом земли, не работая и не посещая школу. 

скачать видеоскопировать ссылкуполучить код
© ТОК
Вы когда-нибудь видели настоящую богиню?

Суровые якутские школьники

Дети из села Русское в Якутии поразили иностранцев смелостью и несгибаемой тягой к знаниям: их поход в школу не смогла остановить даже сильнейшая метель.

"Теперь вы знаете, почему все русские такие суровые", — резюмируют пользователи.

Гости эфира

Британский профессор, привлеченный на ТВ в качестве эксперта, пытался быть серьезным, но все пошло не по плану: в эфир ворвались неожиданные гости.

Очень плотный перекус

Так же, как детей, пользователи Сети любят, наверное, только животных. Те, в свою очередь, не остаются в долгу и регулярно удивляют зрителей. Например, в октябре рыбаки из Коста-Рики поймали полутораметровую рыбу-корифену и нашли в ее желудке следы плотного обеда: внутри поместилось аж 32 маленьких черепахи.

В чем вся соль

Одни любят рыбу, другие — мясо. По версии пользователей соцсетей, в 2016 году лучше всех готовил турецкий повар Нусрет Гокче. За вкус продукта поручиться сложно, но стиль приготовления точно не оставит никого равнодушным.

Дурное воспитание

Еще одна трендовая тема для пользователей — политика, а точнее разнообразные курьезы, происходящие на официальных мероприятиях.

Например, на встрече министров иностранных дел России и США начудили американские журналисты: по словам представителя российского дипведомства Марии Захаровой, такого "базара" столетние своды Дома приема МИД еще не видели.

скачать видеоскопировать ссылкуполучить код
© Ruptly
Откуда такие манеры? - Лавров осадил американских журналистов на приеме в МИД

Радостный момент

Петр Порошенко развеселил пользователей соцсетей на мероприятии, приуроченном к снятию визового режима между Украиной и странами ЕС. Президент Украины широко улыбался, показывал поднятые вверх большие пальцы и заставлял политиков жать руки.

Ловкость рук и никакого мошенничества

Издевательский буллит форварда "Тампы-Бэй" Никиты Кучерова стал одним из главных хитов прошлого сезона Национальной хоккейной лиги. Сейчас в мастерстве россиянина уже никто не сомневается.

Комментировать
Общество
Комментировать
Новости
Авторы
Спецпроекты
ПРЕСС-ЦЕНТР
Клиентам
Об Агентстве

РЕКЛАМА

Версия 5.1.11 beta. Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.

Правила использования материалов МИА «Россия сегодня»

© 2017 МИА «Россия сегодня»

Сетевое издание «РИА Новости» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Рейтинг@Mail.ru
Партнер Рамблера
Наверх
Авторизация
Регистрация
Восстановление пароля
Политика конфиденциальности
He правильное имя пользователя или пароль
Войти через социальные сети
FacebookВконтакте
TwitterОдноклассники
Регистрация
Авторизация
Политика конфиденциальности
E-mail
Пароль
Подтверждение пароля
Введите код с картинки
He правильное имя пользователя или пароль
* Все поля обязательны к заполнению
Восстановление пароля
Авторизация
Регистрация
E-mail
Инструкции для восстановления пароля высланы на
Смена региона
Идет загрузка...
Произошла ошибка... Повторить
правила комментирования материалов

Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.

Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.

На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике страницы;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к насильственному изменению конституционного строя Российской Федерации;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес МИА «Россия сегодня» или сотрудников агентства;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • имеет непристойное содержание, содержит нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к русскому языку, текст написан по-русски с использованием латиницы, целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.

Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.

Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru

В письме должны быть указаны:

  • Тема – восстановление доступа
  • Логин пользователя
  • Объяснения причин действий, которые были нарушением вышеперечисленных правил и повлекли за собой блокировку.

Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.

В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.

Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.

Заявка на размещение пресс-релиза
Компания
Контактное лицо
Контактный телефон или E-mail
Комментарий
Введите код с картинки
Все поля обязательны к заполнению. Услуга предоставляется на коммерческой основе.
Заявка успешно отправлена