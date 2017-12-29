Из сочинской школы уволили учителя за жалобы на состояние учреждения

СОЧИ, 29 дек — РИА Новости. Учительница биологии школы №4 Сочи Елена Носова, снявшая и выложившая в интернет видеозапись, где она жаловалась на плохое состояние помещений школы, уволена за повторное грубое нарушение школьного устава, сообщили РИА Новости в управлении по образованию и науке администрации Сочи.

Ранее в интернете появилась видеозапись, на которой учительница биологии показала свой кабинет. За кадром учительница рассказала о плохом состоянии помещения, где приходится учиться детям: в кабинете сломана дверь, парты и стулья, мест на всех школьников не хватает. Запись вызвала бурную реакцию пользователей интернета, которые как поддерживали, так и осуждали учительницу. Вскоре после публикации Носова была уволена.

Сочинские власти заявили агентству, что учительница уволена на "грубое нарушение устава". "В соответствии с п.1 ст.336 ТК РФ основанием прекращения трудового договора с педагогическим работником является повторное в течение одного года грубое нарушение устава организации, осуществляющей образовательную деятельность. Носова Е.А. был уволена приказом и.о. директора муниципального общеобразовательного бюджетного учреждения средней общеобразовательной школы №4 за повторное в течение одного года грубое нарушение устава школы", — сказали в городском управлении по образованию и науке.

В ведомстве добавили, что описанная учительницей ситуация "явилась следствием бесконтрольного и вандального поведения обучающихся на уроках в кабинете №401 школы №4".

"Учебная мебель, продемонстрированная в ролике, предназначалась для списания. В 2018 году администрацией школы осуществлен заказ на покупку учебной мебели на сумму 700 тысяч рублей. Не снимаем вину и с педагогов, работавших в данном кабинете, в том числе и учителя Носовой Е.А., которая как "борец за справедливость", продемонстрировала свою полную отстраненность, безучастность и бездействие в данной ситуации. А за кадром мы понимаем: полное отсутствие дисциплины на уроке, образовательный процесс сведен к нулю, а об уважении к учителю, видимо, речь и вовсе не идет", — отмечают сочинские власти.

По их данным, "вся старая и поломанная мебель из кабинета №401 вынесена, ведется ремонт двери". "По итогам служебного расследования будут приняты меры дисциплинарного взыскания к администрации школы", — говорится в сообщении.

И.о. директора школы №4 отказалась от комментариев РИА Новости. Комментарием учительницы агентство также не располагает. Сочинское управление по образованию и науке отметило, что в случае несогласия с увольнением работник вправе обжаловать его в установленном законодательством порядке.