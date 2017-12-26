В МВД рассказали, с чем связано число коррупционных преступлений в полиции

МОСКВА, 26 дек — РИА Новости. Большое количество коррупционных преступлений, совершенных полицейскими, связано прежде всего с количеством сотрудников в штате МВД — оно самое большое в системе правоохранительных органов, сообщили РИА Новости в пресс-центре МВД РФ.

Ранее заместитель генерального прокурора Александр Буксман сообщил на заседании в ГП РФ, что по итогам 2017 года сотрудники органов внутренних дел совершили больше всего коррупционных преступлений в системе правоохранительных органов.

"Сообщаем, что согласно информации, озвученной А. Э. Буксманом, за 9 месяцев 2017 года установлено порядка 1,3 тысячи сотрудников правоохранительных органов, совершивших коррупционные преступления. При этом большинство из них (56,1%; 729) совершено сотрудниками органов внутренних дел. Данное обстоятельство обусловлено, прежде всего тем, что штатная численность органов внутренних дел самая многочисленная среди структур правоохранительной системы Российской Федерации", — говорится в ответе ведомства на запрос агентства.

Как сообщили в МВД, выявлению коррупции в своих рядах уделяется большое внимание: ведомство называет это направление работы "одним из приоритетных". В качестве результата ведомство приводит в пример борьбу со взяточничеством: на протяжении последних пяти лет 80% сотрудников полиции, совершивших это преступление, стали фигурантами уголовных дел, возбужденных по материалам самих полицейских.

"Таким образом, приведенные значения являются следствием последовательно реализуемой работы органов внутренних дел в рамках борьбы с коррупцией в собственных рядах", — заключили в МВД.