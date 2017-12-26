Совфед одобрил закон о десяти годах тюрьмы за "телефонный терроризм"

Массовые звонки о "минировании" зданий в России (401)

МОСКВА, 26 дек — РИА Новости. Совет Федерации одобрил во вторник закон, ужесточающий наказание за "телефонный терроризм", максимальная санкция, предусмотренная документом — до 10 лет лишения свободы.

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Соответствующие поправки вносятся в Уголовный и Уголовно-процессуальный кодексы РФ.

Заведомо ложное сообщение о готовящемся взрыве, поджоге или иных действиях, создающих опасность гибели людей, причинения значительного имущественного ущерба либо наступления иных общественно опасных деяний, совершенное в отношении объектов социальной инфраструктуры либо повлекшее причинение крупного ущерба, наказывается лишением свободы на срок от 3 до 5 лет.

Если такое деяние совершено в целях дестабилизации деятельности органов власти, то предусмотрено максимальное наказание от 6 до 8 лет лишения свободы. В случае если подобное деяние повлекло смерть человека или иные тяжкие последствия, то устанавливается наказание от 8 до 10 лет лишения свободы.

К объектам социальной инфраструктуры относятся организации систем здравоохранения, образования, дошкольного воспитания, предприятия и организации, связанные с отдыхом и досугом, сферы услуг, спортивно-оздоровительные учреждения, пассажирского транспорта, система учреждений, оказывающих услуги правового и финансово-кредитного характера.

В настоящий момент по 207 статье УК ("заведомо ложное сообщение об акте терроризма") предусмотрено максимально наказание до 5 лет лишения свободы.