Матвиенко рассказала, как в СФ относятся к подаркам после дела Улюкаева

МОСКВА, 25 дек — РИА Новости. В Совете Федерации не боятся получать новогодние подарки после уголовного дела о взятке в отношении бывшего главы Минэкономразвития Алексея Улюкаева, в этих презентах в основном "яблоки и апельсины" и стоят они меньше 3 тысяч рублей, заявила спикер верхней палаты парламента Валентина Матвиенко.

"У нас в этом году скромные подарки — апельсины, яблоки, все это стоит в любом случае меньше 3 тысяч рублей", — сказал Матвиенко на пресс-конференции, отвечая на вопрос журналистов о том, изменилось ли в Совфеде отношение к подаркам после дела Улюкаева.

В декабре Замоскворецкий суд Москвы признал, что бывший глава Минэкономразвития получил от главы "Роснефти" Игоря Сечина 2 миллиона долларов за положительное заключение министерства по сделке приобретения акций "Башнефти". Улюкаев получил восемь лет колонии строгого режима, штраф 130 миллионов рублей и запрет восемь лет после освобождения занимать должности на госслужбе.

Спикер Совета Федерации напомнила, что закон запрещает сенаторам получать подарки стоимостью более 3 тысяч рублей. Каждый презент передаётся членом палаты в специальную оценочную комиссию, и если его стоимость оказывается выше установленного законом значения, то сенатор может при желании выкупить подарок на собственные деньги.

Говоря о своих планах на новогодние праздники, Матвиенко сообщила, что новогоднюю ночь проведёт в Петербурге, с семьей и друзьями.

"И на все праздники останусь в России", — добавила она.