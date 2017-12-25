МОСКВА, 25 дек — РИА Новости. В Совете Федерации не боятся получать новогодние подарки после уголовного дела о взятке в отношении бывшего главы Минэкономразвития Алексея Улюкаева, в этих презентах в основном "яблоки и апельсины" и стоят они меньше 3 тысяч рублей, заявила спикер верхней палаты парламента Валентина Матвиенко.
В декабре Замоскворецкий суд Москвы признал, что бывший глава Минэкономразвития получил от главы "Роснефти" Игоря Сечина 2 миллиона долларов за положительное заключение министерства по сделке приобретения акций "Башнефти". Улюкаев получил восемь лет колонии строгого режима, штраф 130 миллионов рублей и запрет восемь лет после освобождения занимать должности на госслужбе.
Спикер Совета Федерации напомнила, что закон запрещает сенаторам получать подарки стоимостью более 3 тысяч рублей. Каждый презент передаётся членом палаты в специальную оценочную комиссию, и если его стоимость оказывается выше установленного законом значения, то сенатор может при желании выкупить подарок на собственные деньги.
Говоря о своих планах на новогодние праздники, Матвиенко сообщила, что новогоднюю ночь проведёт в Петербурге, с семьей и друзьями.
"И на все праздники останусь в России", — добавила она.