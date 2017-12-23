Власти Чечни назвали сбой в Instagram Кадырова попыткой заглушить его голос

ГРОЗНЫЙ, 23 дек — РИА Новости. Сбой в работе аккаунта главы Чечни Рамзана Кадырова в инстаграме не связан с техническими причинами, это попытка заглушить его голос, считает министр Чечни по национальной политике, внешним связям, печати и информации Джамбулат Умаров.

Ранее стало известно, что профиль Кадырова в инстаграме, а также его страница в фейсбуке перестали работать

"Не думаю, что тут технический сбой, это очередная попытка лишить Россию правдивого голоса, искренней гражданской позиции", — заявил Умаров РИА Новости.

Он подчеркнул, что "любая попытка остановить Кадырова" будет сопровождаться сотнями тысяч адекватных акций против тех, кто хочет "заглушить этот голос".

"Средств для самовыражения у нашей республики более чем достаточно, и мы не позволим безнаказанно покушаться на один из самых решительных и правдивых голосов России и будем дальше активно отстаивать интересы нашего государства всеми доступными способами, а если это необходимо, то, как уже говорил наш лидер, и на поле битвы", — резюмировал министр.

Сам Кадыров полагает, что исчезновение его страницы говорит об иллюзии независимости инстаграма от официального Вашингтона. "Ясно, что никто иной практически не смог бы приложить к этому руку. От меня ждали возмущений, но просчитались. Это единственное, чем я доволен в действиях Instagram и их покровителей в Белом доме", — написал он в телеграме.

Он добавил, что ему уже давно приходила мысль покинуть эту сеть, и пообещал, что продолжит общаться во "ВКонтакте", твиттере и телеграме.