Аккаунты Рамзана Кадырова в Instagram и Facebook оказались недоступны

МОСКВА, 23 дек — РИА Новости. Профиль главы Чечни Рамзана Кадырова в социальной сети Instagram перестал работать.

При попытке зайти на страницу @kadyrov_95 сообщается, что она недоступна. Также не работает страница политика на Facebook.

На этой неделе США внесли Кадырова и еще четырех россиян в "список Магнитского". Сам Кадыров объяснил свое попадание под санкции тем, что Штаты не могут простить ему то, что он посвятил жизнь борьбе с терроризмом.

Власти Чечни считают, что сбой в работе аккаунта Кадырова не связан с техническими проблемами. "Это очередная попытка лишить Россию правдивого голоса, искренней гражданской позиции", — сказал РИА Новости министр Чечни по национальной политике, внешним связям, печати и информации Джамбулат Умаров.

Он выразил уверенность, что на любую попытку остановить Кадырова последуют сотни тысяч ответных акций. "Мы будем и дальше активно отстаивать интересы нашего государства всеми доступными способами, а если это необходимо, то, как уже говорил наш лидер, и на поле битвы", — заявил министр.