Зюганов заявил, что не позволит разрушить мавзолей Ленина

12:3823.12.2017
(обновлено: 15:16 23.12.2017)
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РОЖДЕСТВЕННО (Московская область), 23 дек — РИА Новости. Лидер КПРФ Геннадий Зюганов заявил, что никогда не даст разрушить мавзолей Ленина на Красной площади.
"Отстаньте вы, гробокопатели и мерзавцы, от Красной площади и красного некрополя. Мы никогда не дадим его разрушить", — сказал Зюганов на съезде КПРФ.
Россия в 2017 году отметила столетие революции. Круглая дата вновь активизировала в российском обществе дискуссию о захоронении тела Владимира Ленина, а правозащитники предложили сделать из Мавзолея музей.
Мавзолей Владимира Ильича Ленина в его нынешнем каменном виде появился на Красной площади в 1930 году.
Усыпальница у Кремлевской стены была спроектирована архитектором Алексеем Щусевым.
Однако первый вариант мавзолея был установлен еще в 1924 году. Это была деревянная конструкция, представлявшая собой усеченную ступенчатую пирамиду. Для долговечности детали из дерева были покрыты масляным лаком, двери и колонны верхнего портика были выполнены из черного дуба, а обшивка укреплялась коваными гвоздями с большими фигурными шляпками.
Каменный мавзолей, открытый в 1930 году, был больше предшествующего деревянного в четыре с половиной раза. Объем сооружения увеличился с 1,3 тысяч до 5,8 тысяч кубических метров.
В советские времена и до 1993 года у Мавзолея В. И. Ленина находился Пост почетного караула № 1. Он был учрежден 26 января 1924 года. Караул Кремлевского полка сменял разводящий офицер каждый час по сигналу Курантов. Церемонию "Смены караула" приходили посмотреть множество зрителей.
Мавзолей был одной из главных достопримечательностей СССР: ежегодно его посещали до двух с половиной миллионов человек.
Саркофаг с бальзамированным телом Ленина стоит в траурном зале Мавзолея. Советскими учеными была разработана уникальная технология, которая позволила сохранить тело основателя СССР в течение десятилетий.
В 1953 году в мавзолее был установлен саркофаг с телом Иосифа Сталина и усыпальница была переименована в Мавзолей В. И. Ленина и И. В. Сталина. Однако после осуждения культа личности в 1961 году тело Сталина было захоронено у Кремлевской стены.
В 1970-е годы Мавзолей подвергался масштабной реконструкции: у него поменяли пришедшие в негодность мраморные блоки, а также модернизировали инженерно-техническую инфраструктуру.
В 1983—1984 годах Мавзолей был частично перестроен: к задней части сооружения добавили закрытую пристройку, в которой поместили эскалатор для пожилых вождей Советского Союза. Эти изменения остались незаметны со стороны, так как пристройка была облицована тем же камнем, что и основная часть сооружения.
В советские времена в дни празднеств мавзолей являлся торжественной правительственной трибуной.
В 1974 году Мавзолей Ленина и захоронения у Кремлевской стены были взяты под государственную охрану как памятники истории.
В 1990 году Мавзолей и почетный некрополь как часть ансамбля Красной площади и Кремля были включены в список Bсемирного культурного наследия ЮНЕСКО.
Сторонники КПРФ на Красной площади. 2017 год.
В 1995 году Мавзолей Ленина и захоронения у Кремлевской стены были отнесены к объектам исторического и культурного наследия федерального значения.
Двойник Ленина Сергей Соловьев на Красной площади в Москве.
Дискуссия о захоронении тела Ленина в российском обществе разгорается практически каждый год, особенно в преддверии памятных дат, связанных с вождем революции.
Церемония возложения цветов и венков к мавзолею В.И. Ленина в день 140-й годовщины со дня рождения вождя пролетариата. 2010 год.