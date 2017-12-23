Зюганов заявил, что не позволит разрушить мавзолей Ленина

РОЖДЕСТВЕННО (Московская область), 23 дек — РИА Новости. Лидер КПРФ Геннадий Зюганов заявил, что никогда не даст разрушить мавзолей Ленина на Красной площади.

"Отстаньте вы, гробокопатели и мерзавцы, от Красной площади и красного некрополя. Мы никогда не дадим его разрушить", — сказал Зюганов на съезде КПРФ.

Россия в 2017 году отметила столетие революции. Круглая дата вновь активизировала в российском обществе дискуссию о захоронении тела Владимира Ленина, а правозащитники предложили сделать из Мавзолея музей.