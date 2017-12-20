МОСКВА, 20 дек — РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал закон, который дает право исполнительным властям Москвы, Санкт-Петербурга и Севастополя решать, кому разрешено движение по выделенной полосе, соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации.
Документом предлагается наделить органы исполнительной власти городов федерального значения правом самим выбирать, какие транспортные средства (ТС) будут ездить по выделенной полосе. Так, к полномочиям органов исполнительной власти Москвы, Санкт-Петербурга и Севастополя относится утверждение перечня транспортных средств, используемых для перевозки пассажиров, имеющих, помимо места водителя, более восьми мест для сидения, технически допустимая максимальная масса которых превышает 5 тонн, которым разрешено движение по полосе для маршрутных транспортных средств.
Кроме того, документ наделяет должностных лиц органов госнадзора правом доступа к тахографу, установленному на ТС для контроля за оснащением транспорта данным прибором и соблюдением водителями норм времени управления ТС и отдыха.
Ранее в ходе заседания ГД законопроект был возвращен во второе чтение для принятия поправки, а затем принят в третьем чтении. Как пояснял на заседании глава комитета ГД по транспорту и строительству Евгений Москвичев, ранее было предусмотрено, что устанавливать тахографы муниципальный пассажирский транспорт обязывает приказ Минтранса. "Это регулярные городские и пригородные перевозки", — пояснял Москвичев.
Он также отмечал, что будет необходимо установить тахографы почти на 370 тысяч автобусов, затраты на это составят 18-20 миллиардов рублей. "На 2018-2019 годы денег в бюджете нет, тогда приняли решение, чтобы внести поправку", — говорил Москвичев.