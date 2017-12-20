Госдума приняла закон об увеличении объема рекламы на региональном ТВ

МОСКВА, 20 дек — РИА Новости. Госдума приняла в третьем чтении правительственный законопроект об увеличении разрешенной продолжительности рекламы способом бегущей строки на региональных телеканалах.

Соответствующие поправки вносятся в закон "О рекламе".

В пояснительных документах отмечается, что в соответствии с частью 3 статьи 14 Федерального закона "О рекламе" общая продолжительность распространяемой в телепрограмме рекламы, прерывания телепрограммы рекламой и совмещения рекламы с телепрограммой способом бегущей строки или другим способом ее наложения на кадр телепрограммы не может превышать 15% времени вещания в течение часа.

Законопроектом предлагается установить для телеканалов, распространяемых менее чем в половине субъектов РФ, дополнительную продолжительность совмещения рекламы способом бегущей строки.

Предусматривается, что такая реклама не может превышать 5% времени вещания в течение часа сверх общей продолжительности рекламы (то есть может быть увеличена до 20% времени вещания в течение часа), а в информационных и информационно-развлекательных передачах — 15% сверх общей продолжительности рекламы и продолжительности рекламы, установленной для региональных телеканалов (35% времени вещания в течение часа).

Принятие законопроекта позволит региональным телеканалам дополнительно получать доходы за счет увеличения объема рекламы способом бегущей строки, отмечают в правительстве.

"Принятый закон направлен на то, чтобы облегчить экономическое положение подавляющего большинства региональных каналов. Он увеличивает на таких каналах объёмы рекламы, распространяемой методом "бегущей строки", — сказал глава комитета Госдумы по информационной политике Леонид Левин.

Он выразил надежду, что принятая мера позволит увеличить доступность рекламной аудитории для малого бизнеса, расширит возможности продвижения его продукции и услуг. "Закон позволит сохранить независимость содержания телеканалов и обеспечит стабильность производства новостной и развлекательной информации для жителей регионов", — отметил депутат.