В Севастополе выбрали лучшее шампанское России

СЕВАСТОПОЛЬ, 16 дек — РИА Новости. В Севастополе состоялся четвертый конкурс дегустации российских игристых вин "Русская игра". За право стать лучшим в семи номинациях боролись 28 игристых вин от 10 производителей, передает с места событий корреспондент РИА Новости Крым.

Большинство участников — компании из Крыма и Севастополя. Два производителя с Кубани, один — из Ростовской области.

Вина оценивались шестью сомелье по 100-бальной системе. Критерии оценки игристого вина стандартные для подобных конкурсов: чистота вкуса, аромат, баланс, кислотность. Дегустация проходила в закрытом режиме — производители были раскрыты по итогам конкурса. А вот за ходом голосования можно было следить онлайн.

В номинации лучшее белое шампанским методом победу одержало вино "Темелион Брют" от "Лефкадии", в номинации лучшее розовое шампанским методом — "Темелион Брют Розе" от "Лефкадии", лучшим белым игристым брютом резервуарным методом стало "Балаклава Резерв" от "Золотой Балки", лучшим розовым игристым резервуарным методом стало "Брют розовое" от SevWineArt.

В категории лучшее десертное вино победителей два — "Каберне Фран" от "Фанагории" и "Севастопольское игристое (красное)" от "Севастопольского винзавода".

Лучшим в номинации экстра-брют и дозаж зеро стало "Пино Нуар" от Cock t'est belle урожая 2013 года — оно же стало лучшим по баллам в абсолютном зачете, лучшим фермерским игристым вином и лучшим игристым Крыма.

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