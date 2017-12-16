"Много возможностей". Почему бомжи-иностранцы не хотят уезжать из России

МОСКВА, 16 дек — РИА Новости, Ануш Долуханян. Молодые люди из Англии и Южной Африки несколько лет назад стали настоящими московскими бомжами. Теперь они вынуждены спать где придется и питаться чем попало. Статус бездомного неожиданно для себя получил в Санкт-Петербурге и грек Мико. Все они не хотят уезжать из России — их устраивает нынешняя жизнь вдали от родины, несмотря на трудности. Корреспондент РИА Новости пообщалась с бездомными и узнала, почему они не стремятся возвращаться домой.

Герой-любовник

Ник (имя изменено по просьбе героя) живет в Москве уже пять лет, бомжует два года. У него британское подданство, но он считает себя русским и хочет жить только в Москве. "Россия подарила мне любовь всей моей жизни. Я переехал сюда ради своей девушки Юлии. Мы жили с ней три года вместе, потом она меня выгнала, оставив мои документы себе", — рассказывает англичанин.

Ник не считает себя бомжом, хотя не имеет дома и не может купить себе ни завтрак, ни обед, ни ужин. "В Москве очень много возможностей жить без денег. Я могу постирать одежду в специальных местах, спать в ночлежках и питаться бесплатно. Здесь развита волонтерская работа с бездомными. Ко мне хорошо относятся люди. Но только когда я чистый и выгляжу опрятно. Конечно, меня могут обругать и даже пнуть, но это мелочи".

По словам британца, он пытался трудоустроиться, однако без документов полноценно работать невозможно. "Я достаточно хорошо говорю по-русски. Поэтому иногда надеваю чистую одежду и иду работать репетитором за 200-300 рублей. Юля обновляет мои документы, занимается моей регистрацией, у меня даже есть трудовой договор. Так что с законодательной точки зрения все в порядке, просто живу я на улице", — делится Ник.

Обитает мужчина в районе, где находится дом возлюбленной, и практически не покидает эту территорию, "чтобы в случае чего сразу прибежать к Юле". Ник часто встречает девушку и пытается поговорить, иногда она отвечает и даже зовет в гости на чай. "Я ее не виню ни в чем, мне моя жизнь нравится. Это интереснее, чем просто существовать и ходить в офис", — пожимает плечами иностранец.

За все время бездомный не раз вспоминал свою родину, однако желание вернуться не смогло пересилить любовь. "Мама была против общения с Юлей с самого начала. Сейчас мои знакомые знают, что я в России. Я нашел на улице телефон и смог его активировать, теперь спокойно общаюсь со всеми. Они, конечно, не догадываются, какой образ жизни я веду. Если это им станет известно, то меня насильно вернут домой", — опасается он.

Каждый день Ник отправляется на прогулку в один из московских парков — "Коломенское" или "Царицыно". После этого он, по договоренности с владельцем местного кафе, плотно обедает пюре и горячим супом. Иногда бывает праздник желудка — англичанина угощают фрикадельками и курицей.

В те дни, когда его ждет ученик, Ник заранее стирает одежду, а вечером идет на урок. "Репетиторство мне не нравится, но без него я не выживу. Однажды накопил денег и принес Юле под дверь букет, она его забрала и даже разрешила мне в тот день остаться у нее. Но чаще я трачу деньги на еду и ночлег", — признается он.

© Фото : Рита Пищальникова © Фото : Рита Пищальникова

Жизнь в России, по словам Ника, сложнее, чем в Британии, но, выбирая между двумя странами, он без сомнений отдает предпочтение первой. "Россия суровая, однако здесь может выжить даже такой никчемный человек, как я. Я не хочу быть бездомным всю жизнь и обязательно из этого выберусь. Надо научиться лучше разговаривать на русском, тогда я смогу брать больше за занятия, а там, может, и квартиру сниму, и жизнь наладится", — уверен подданный Соединенного Королевства.

Привет из Африки

Салим родом из южной части Африки, в России живет уже около 15 лет. Сначала он раздавал листовки, потом был зазывалой в кафе и работал уборщиком. В какой-то момент паспорт стал недействительным, а возвращаться домой он категорически не хотел. Салим принял решение: "Лучше быть бомжом в России, чем жить в нищете в своей стране".

"Бомж в России может получать больше, чем обычный гражданин у меня в стране. Вряд ли я в детстве мечтал о такой иммиграции, но переезд — лучшее, что со мной случилось за всю жизнь", — говорит Салим.

Своим родственникам он рассказывает, что живет и работает в Москве, зарабатывая 5000 рублей в месяц. "В моем положении лучше врать. В России я свободен в действиях, меня никто не контролирует. Живу недалеко от Белорусского вокзала, сюда приезжают волонтеры, которые могут покормить и напоить", — рассказывает африканец.

Среди бомжей он нашел друзей — Диму и Егора. Они помогли ему освоиться, делились советами, а иногда и едой. "Дима и Егор — отличные ребята, учат меня русскому языку, рассказывают, как перемещаться по городу и где доставать пропитание. Единственный минус — они пьют. Я до сих пор не понимаю, как они достают деньги на водку, но пьют много и часто", — делится Салим.

© София Слоним © София Слоним

Самым сложным испытанием в России для парня оказался климат: "Там, откуда я приехал, тепло, а температура воздуха не скачет так резко. А здесь очень сурово: то холод, то жара, то дождь, то снег. В первую зиму я думал, что просто заледенею на улице, но как-то пронесло. Теперь к зиме готовлюсь основательнее: нахожу теплую одежду, стараюсь спать в ночлежках и не оставаться долго на морозе".

За время, что он бомжует, бывали разные ситуации. "Несколько раз меня сильно избили из-за того, что я не мог правильно выразить свою мысль по-русски. Однажды ко мне подошли мужчины и попросили, чтобы я "не вонял и уехал к себе на родину". Я не понял этого, остался стоять на месте, и они меня начали бить. Тогда я убежал, но было неприятно, — вспоминает Салим. — Отношение к бездомным ужасное. Нас считают отбросами общества, ничтожествами. Если я еще до конца не вписался в этот мир, то мои друзья никак не могут быть отбросами. Дима, например, знает много стихов и меня учит. Я полюбил Лермонтова. Не помню, как называлось стихотворение, но звучит так: "Ночевала тучка золотая на груди утеса-великана". Русская литература великая, жаль, я об этом раньше не знал. Когда-нибудь мне бы очень хотелось поступить в один из университетов России".

Но пока это далекие мечты. Сейчас африканец думает только о том, как пережить зиму. "Мне бывает страшно, что я один на планете и никому не нужен. Наверное, это так и есть. Но я очень хочу все изменить, хочу получить гражданство России и снова работать. Хочу, чтобы у меня появилась семья", — признается он. А еще Салим мечтает спокойно переносить морозы и читать Достоевского без переводчика.

Мифы Древней Греции

Грек Мико — бездомный из Санкт-Петербурга. Он приехал из Греции около 20 лет назад, однако в бомжа превратился не так давно, когда лишился денег и семьи: "Жена сказала, что я неудачник. Взяла детей и ушла. Я задолжал большую сумму, поэтому лишился квартиры и остался на улице. Возвращаться в Грецию не хочется, слишком привык к русским и России".

Мико родился и вырос в Греции, но в 30 лет решил, что нужно все менять и переехал в Россию. У него два гражданства — греческое и российское. "Живу с двумя паспортами, которые пока действительны. Я грек, но здесь мне комфортнее, чем на родине. За эти годы у меня пропал акцент, я грамотно пишу на русском и не испытываю проблем в общении", — рассказывает он.

В нынешнем положении, по словам грека, ему очень помогает петербургская организация "Ночлежка", а также оставшиеся связи в бизнесе. Так, иногда он остается у своих знакомых, которые обеспечивают его на день всем необходимым.

Еду ему доставать проще всего: либо помогают специальные ночные автобусы, либо договоренности с ресторанами и кафе. Он отмечает, что "едой из помойки ему питаться не приходилось".

"В прошлом году я даже смог съездить в Грецию к родственникам. Они примерно догадываются о том, какой сейчас у меня образ жизни. Но я, конечно, все равно не хочу пока возвращаться. Может быть, под старость перееду и буду греться у моря. Но Россия перспективнее", — убежден мужчина.

Работы у Мико нет — говорит, что пока сил не хватает. А свой нынешний образ жизни он сравнивает со своеобразным отпуском, накопившимся за время тяжелого труда. "Я работал 24 часа в сутки семь дней в неделю, ничего не вышло, душевная травма. Сейчас я восстанавливаюсь физически и морально. Я обязательно вернусь в нормальный мир и буду жить не на улице, а в квартире", — верит Мико.