Центр медицинской радиологии появится в Ульяновской области в 2018 году

УЛЬЯНОВСК, 15 дек — РИА Новости. Федеральный высокотехнологичный центр медицинской радиологии ФМБА России планируется создать в Димитровграде во второй половине 2018 года, объем финансирования проекта составляет более 20 миллиардов рублей, сообщает пресс-служба правительства региона.
Этот проект реализуется в рамках концепции государственной программы "Создание федеральных центров медицинских радиологических технологий" по поручению президента России.
По данным пресс-службы, ФВЦМР ФМБА России станет первым в России и самым крупным в Европе комплексом замкнутого цикла ядерной медицины. В учреждении будут представлены все имеющиеся на сегодняшний день методы точной диагностики и эффективного лечения по таким направлениям как онкология, эндокринология, кардиология и сердечно-сосудистая хирургия, нейрохирургия. Работа центра позволит в будущем значительно снизить смертность россиян от онкологических заболеваний, а также уменьшить число рецидивов злокачественных новообразований.
В пресс-службе отмечают, что центр привлечет в Димитровград новых специалистов, а также большое число проектов в сфере совместных научных исследований радиофармпрепаратов, методик лечения и диагностики онкологических заболеваний.
На данный момент получены заключения от Росатомнадзора о соответствии построенных объектов на стройплощадке ФВЦМР ФМБА России проектным решениям. На объектах первого этапа строительства (аптека, протонный центр, внутриплощадочные и внеплощадочные инженерные сети, объекты энергетического направления) ведется подготовка к сдаче в эксплуатацию.