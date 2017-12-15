Центр медицинской радиологии появится в Ульяновской области в 2018 году

УЛЬЯНОВСК, 15 дек — РИА Новости. Федеральный высокотехнологичный центр медицинской радиологии ФМБА России планируется создать в Димитровграде во второй половине 2018 года, объем финансирования проекта составляет более 20 миллиардов рублей, сообщает пресс-служба правительства региона.

"В Димитровграде продолжается работа по созданию Федерального высокотехнологичного центра медицинской радиологии. Объём финансирования проекта составляет более 20 миллиардов рублей. Средства выделены из федерального бюджета. Из областного бюджета на строительство инфраструктуры и благоустройство города Димитровграда было направленно более миллиарда рублей", — говорится в сообщении пресс-службы.

Этот проект реализуется в рамках концепции государственной программы "Создание федеральных центров медицинских радиологических технологий" по поручению президента России.

По данным пресс-службы, ФВЦМР ФМБА России станет первым в России и самым крупным в Европе комплексом замкнутого цикла ядерной медицины. В учреждении будут представлены все имеющиеся на сегодняшний день методы точной диагностики и эффективного лечения по таким направлениям как онкология, эндокринология, кардиология и сердечно-сосудистая хирургия, нейрохирургия. Работа центра позволит в будущем значительно снизить смертность россиян от онкологических заболеваний, а также уменьшить число рецидивов злокачественных новообразований.

В пресс-службе отмечают, что центр привлечет в Димитровград новых специалистов, а также большое число проектов в сфере совместных научных исследований радиофармпрепаратов, методик лечения и диагностики онкологических заболеваний.

На данный момент получены заключения от Росатомнадзора о соответствии построенных объектов на стройплощадке ФВЦМР ФМБА России проектным решениям. На объектах первого этапа строительства (аптека, протонный центр, внутриплощадочные и внеплощадочные инженерные сети, объекты энергетического направления) ведется подготовка к сдаче в эксплуатацию.

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