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Общество

Ульяновская область направила 20 млн руб на проект "Открытая реанимация"

14:4015.12.2017
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© Фото : BerserkerusУльяновск. Архивное фотоУльяновск. Архивное фото
© Фото : Berserkerus

УЛЬЯНОВСК, 15 дек — РИА Новости. Власти Ульяновской области выделили в 2017 году 20 миллионов рублей на проект "Открытая реанимация", который позволил почти 90 ульяновским родителям находиться вместе с детьми во время лечения, сообщает пресс-служба правительства региона.

Губернатор Ульяновской области Сергей Морозов
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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В течение 2017 года проект, инициированный губернатором Сергеем Морозовым, работал на базе стационара детской городской клинической больницы. В приемном отделении и анестезиологии-реанимации стационара №1 были проведены ремонтные работы, закуплено новое оборудование, в том числе, аппарат искусственной вентиляции легких, биохимический анализатор, мониторы, кровати, медицинская мебель. В отделении "Открытой реанимации", рассчитанном на шесть коек, для родителей предусмотрена возможность круглосуточного пребывания, создана комната отдыха, душ, место для приема пищи, предоставляется сменная одноразовая одежда, действует обучающий класс для родителей.

"В 2016 году в ходе "прямой линии" с президентом России обсуждали проблему присутствия родителей в палатах вместе с детьми, находящихся в тяжелом состоянии. Тогда эту идею озвучил один из разработчиков проекта, актер и глава благотворительного фонда Константин Хабенский. Сергей Иванович Морозов одним из первых в стране распорядился о внедрении такой системы работы реанимации, и теперь регион готов делиться своим опытом, получив высокую оценку федеральных структур. В "Открытой реанимации" организована школа ухода, где персонал отделения реанимации проводит инструктажи с законными представителями тяжелобольных детей по гигиенической обработке, приемам ухода, питания и лечения паллиативных пациентов. С момента запуска проекта через "Открытую реанимацию" прошло уже 88 пациентов", — цитирует пресс-служба министра здравоохранения, семьи и социального благополучия региона Рашида Абдуллова.

По данным пресс-службы, проект Ульяновской области "Открытая реанимация" получил высокую оценку заместителя министра здравоохранения РФ Татьяны Яковлевой, генерального директора Агентства стратегических инициатив по продвижению новых проектов Светланы Чупшевой, руководства Благотворительного фонда Константина Хабенского.

Председатель правительства Ульяновской области Александр Смекалин
© Фото : пресс-служба правительства Ульяновской области
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"Открытая реанимация" признана уникальным проектом, который реализует законные права родителей на то, чтобы находиться в палатах реанимации и интенсивной терапии вместе с ребенком при условии соблюдения определенного регламента. Это не просто снятие запретов и ограничений, но одновременно с этим и соблюдение особых правил: как медицинским персоналом, так и пациентами, а также членами их семей. Отсутствие возможности пребывания родителей у постели ребенка может частично компенсировано использованием современных технологий: телефонов, веб-камер, системы видеонаблюдения, что позволяет обеспечить родителям посещение ребенка виртуально",- цитирует пресс-служба слова заведующей стационаром №1 детской городской клинической больницы города Ульяновска Татьяны Козловой.

По ее мнению, активное участие родителей в уходе за детьми помогает маленьким пациентам скорее поправляться.

"Совместное пребывание с ребёнком — очень важная эмоциональная составляющая, способствующая скорейшему выздоровлению ребенка. Спасибо за этот проект, он, безусловно, необходим",- цитирует пресс-служба слова мамы одного из пациентов больницы Гольнур Мухаммедовой.

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