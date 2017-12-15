Совфед одобрил закон об электронном сертификате на материнский капитал

МОСКВА, 15 дек — РИА Новости. Совфед в пятницу одобрил закон, позволяющий получать сертификат на материнский капитал в электронной форме.
Эта услуга будет оказываться через действующий Единый портал госуслуг и через личный кабинет на сайте Пенсионного фонда.
Кроме того, закон позволяет направить средства или часть средств материнского капитала на приобретение товаров и услуг, предназначенных для социальной адаптации и интеграции в общество детей-инвалидов.
Такая возможность появляется в случае отказа женщин, ранее подавших заявление о направлении средств маткапитала на формирование накопительной пенсии, от использования данных средств по указанному направлению.