Совфед одобрил закон об электронном сертификате на материнский капитал

МОСКВА, 15 дек — РИА Новости. Совфед в пятницу одобрил закон, позволяющий получать сертификат на материнский капитал в электронной форме.

Принятие документа позволит обеспечить возможность получения гражданами государственного сертификата на материнский капитал в форме электронного документа и будет способствовать увеличению доли граждан, использующих механизм получения государственных и муниципальных услуг в электронной форме, отмечается в законе.

Эта услуга будет оказываться через действующий Единый портал госуслуг и через личный кабинет на сайте Пенсионного фонда.

Кроме того, закон позволяет направить средства или часть средств материнского капитала на приобретение товаров и услуг, предназначенных для социальной адаптации и интеграции в общество детей-инвалидов.

Такая возможность появляется в случае отказа женщин, ранее подавших заявление о направлении средств маткапитала на формирование накопительной пенсии, от использования данных средств по указанному направлению.