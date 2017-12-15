Совфед одобрил закон о штрафах за нарушение закона о мессенджерах

МОСКВА, 15 дек — РИА Новости. Совет Федерации одобрил в пятницу закон, вводящий штрафы до 1 миллиона рублей за несоблюдение организаторами сервисов по обмену мгновенными сообщениями (мессенджеров) обязанностей, возложенных на них законодательством РФ.
Отмечается, что за административные правонарушения, предусмотренные настоящей статьей, лица, осуществляющие предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, несут административную ответственность как юридические лица.
Ранее в РФ вступил в силу закон о регулировании мессенджеров, который обязывает идентифицировать пользователей по номеру телефона на основании договора об идентификации, заключаемого мессенджерами с оператором связи. Закон обязывает отказывать пользователям в обмене сообщениями при отсутствии идентификации. При этом мессенджеры, которые являются российскими юрлицами или гражданами РФ, вправе осуществлять идентификацию пользователей самостоятельно путем определения абонентского номера, без заключения договора.