Совфед одобрил закон о неофициальном использовании герба РФ

МОСКВА, 15 дек — РИА Новости. Совет Федерации одобрил в пятницу федеральный конституционный закон, предоставляющий гражданам возможность использовать государственный герб РФ в неофициальных целях.

Ранее использование герба РФ было возможно только в случаях, специально оговоренных законодательством. Если государственный герб использовался в иных случаях и способами, не соответствующими правилам его официального использования, то за это могла последовать административная, а также уголовная ответственность. Фактически у граждан и организаций до принятия закона отсутствовала легальная возможность неофициального использования герба.

Теперь закон расширяет возможности использования герба, предоставляя гражданам и организациям право его неофициального использования. Граждане и организации смогут, как ранее отмечал депутат Госдумы Павел Крашенинников, законно изображать государственный герб на сувенирной и подарочной продукции, использовать его на массовых публичных мероприятиях, на спортивных соревнованиях, на съездах общественных объединений, в каких-то других случаях в повседневной жизни, в быту. Таким образом, граждане смогут выразить свои патриотические чувства и подчеркнуть гражданскую принадлежность.

При этом изображение государственного герба на официальных бланках и печатях остается прерогативой федеральных органов государственной власти и иных государственных органов, организаций и учреждений, наделенных отдельными государственно-властными полномочиями. Сюда же относятся и случаи использования герба на государственных наградах, на документах, удостоверяющих личность

Также не может быть использован государственный герб и в качестве товарного знака.