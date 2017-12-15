Правозащитники рассказали о переменах в VIP-камерах в "Матросской тишине"

МОСКВА, 15 дек — РИА Новости. В "VIP-камеры", обнаруженные в московском СИЗО "Матросская тишина" правозащитниками, начали сажать обычных подсудимых, рассказала РИА Новости зампредседателя общественно-наблюдательной комиссии (ОНК) Москвы Ева Меркачева.

Ранее сообщалось, что правозащитники из ОНК столицы нашли в одном из корпусов следственного изолятора "Матросская тишина" камеры, в которых были дорогие холодильники, современные телевизоры и другие материальные ценности, больше подобающие гостиницам, чем месту системы исправительного наказания.

"Очень радует, что ФСИН оперативно отреагировала на реакцию правозащитников, и уже полным ходом идет проверка. А тем временем по нашей информации в эти камеры руководство "Матросской тишины" начало подселять обычных подсудимых, что, в принципе, является нормой", — рассказала правозащитница.

Кроме того, она отметила, что из "VIP-камер" начали исчезать следы роскошной жизни находящихся там подсудимых. "Были убраны всякие коврики и прочие предметы роскоши, которым не место в камере СИЗО. Таким образом, руководство отреагировало на наше сообщение", — добавила Меркачева.