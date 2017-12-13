В "Матросской тишине" нашли "VIP-камеры" с деликатесами в холодильниках

МОСКВА, 13 дек — РИА Новости. Правозащитники из общественной наблюдательной комиссии Москвы нашли в одном из корпусов следственного изолятора "Матросская тишина" "VIP-камеры", в которых есть дорогой холодильник, набитый деликатесами, большие современные телевизоры и даже туалет с включающейся вытяжкой, рассказала в среду РИА Новости заместитель председателя ОНК столицы Ева Меркачева.

"При посещении второго корпуса "Матросской тишины" мы обнаружили на пятом этаже камеры, условия содержания в которых можно сравнить с четырехзвездочными гостиницами. В них два больших окна, огромный современный телевизор на стене, холодильник Indesit, забитый деликатесами, белоснежные кровати с новым бельем и даже туалет с вытяжкой и дорогим унитазом. По нашему мнению, это как-то странно", — рассказала правозащитница.

Она отметила, что, по словам руководства СИЗО, данные камеры ремонтировались за благотворительные деньги, и в целом в таком ключе отремонтирован этаж. Другие камеры здания, по словам Меркачевой, выглядят значительно хуже.

"Очень интересный факт. Но в основном в этих камерах, которые отличаются особым ремонтом, находятся подозреваемые в мошенничестве. По нашему мнению, это еще один фактор, который показывает, что эти камеры отремонтированы под определенный контингент. Прояснить ситуацию полностью начальство "Матросской тишины" нам так и не смогло", — добавила правозащитница.

Как сообщили РИА Новости в пресс-бюро ФСИН России, ведомство проводит служебную проверку деятельности СИЗО-1 УФСИН России по Москве ("Матросская тишина"). О результатах проверки будет сообщено дополнительно.