МОСКВА, 15 дек — РИА Новости. Сенатор от республики Алтай Владимир Полетаев призвал всех российских спортсменов и болельщиков, планирующих принять участие в Олимпийских играх 2018 в южнокорейском Пхенчхане, взять с собой небольшие флажки и символику субъектов Российской Федерации, чтобы таким образом восполнить отсутствие на Олимпиаде российского триколора.

Исполком Международного Олимпийского комитета, рассмотрев итоги работы комиссий под руководством Дениса Освальда и Самуэля Шмида, 5 декабря принял решение о допуске "чистых" атлетов из России на Олимпиаду-2018 под олимпийским флагом. Вице-премьер Виталий Мутко, ранее занимавший пост министра спорта, и его экс-заместитель Юрий Нагорных пожизненно отстранены от участия в Олимпиадах в любом качестве.

"Российский триколор нельзя будет, в соответствии с решением МОК, пронести нашим спортсменам, которые будут выступать на Олимпиаде. Но если они будут нести флажки 85 российских регионов, это не будет нарушением, а российская символика и Россия тем самым будут представлены на играх", — заявил РИА Новости Полетаев.

По его словам, он обратится через соцсети к российским болельщикам, которые поедут в Пхенчхан, также взять флаги российских регионов и поддерживать таким образом олимпийцев из России.

Полетаев не исключил, что некоторые сенаторы поедут на Олимпиаду туристами, и выразил надежду на то, что коллеги последуют его призыву.