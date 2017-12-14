Жириновский предложил сделать 11 декабря праздником

МОСКВА, 14 дек — РИА Новости. Лидер ЛДПР Владимир Жириновский предложил праздновать 11 декабря как день победы русской армии в борьбе с мировым террором на Ближнем Востоке.

"Это большая победа, 11 декабря мы должны праздновать каждый год как день воинской славы, как день победы русской армии в борьбе с мировым террором на Ближнем Востоке", — сказал Жириновский в эфире телеканала "Россия 24".

По мнению лидера ЛДПР, победа является "окончательной". "Мы разгромили основные силы исламских боевиков, экстремистов, радикалов… Как мы разгромили немцев и взяли Берлин, то же самое: мы разгромили эти основные силы, десятки тысяч, и освободили полностью территорию Сирии от явных боевиков", — отметил Жириновский.

Президент РФ Владимир Путин, выступая перед военными на авиабазе Хмеймим 11 декабря, отдал приказ о выводе российской группировки войск из Сирии после полного разгрома террористической группировки "Исламское государство" (запрещенная в России) в этой стране.