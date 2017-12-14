Госдума отклонила законопроекты о сокращении новогодних каникул

МОСКВА, 14 дек — РИА Новости. Госдума на пленарном заседании отклонила законопроекты КПРФ и ЛДПР об изменении графика нерабочих праздничных дней в России и отмене новогодних каникул.

Депутаты от КПРФ предлагали оставить на Новый год только четыре выходных дня — 31 декабря, 1, 2 и 3 января. Также они предлагали ввести новый праздник — 18 марта, День воссоединения Крыма с Россией, и снова сделать выходным 7 ноября — День Великой Октябрьской социалистической революции. А День России, по мнению авторов законопроекта, следует перенести с 12 июня на 28 июля — эта дата связана с Крещением Руси, и праздник будет способствовать "дальнейшему развитию содружества близких славянских народов".

Если бы этот законопроект прошел, то количество нерабочих праздничных дней в году сократилось бы на два дня.

Депутаты от ЛДПР считали, что надо оставить всего три праздничных дня в году — 1 января, 9 мая и 12 июня, а взамен остальных предоставлять всем россиянам ежегодный дополнительный отпуск на 10 дней.

Таким отпуском работник мог бы воспользоваться в любое время: полностью или по частям. Или же по желанию получить денежную компенсацию за неиспользованные дни отдыха.