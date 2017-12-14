Госдума отклонила законопроекты о сокращении новогодних каникул

МОСКВА, 14 дек — РИА Новости. Госдума на пленарном заседании отклонила законопроекты КПРФ и ЛДПР об изменении графика нерабочих праздничных дней в России и отмене новогодних каникул.
Если бы этот законопроект прошел, то количество нерабочих праздничных дней в году сократилось бы на два дня.
Депутаты от ЛДПР считали, что надо оставить всего три праздничных дня в году — 1 января, 9 мая и 12 июня, а взамен остальных предоставлять всем россиянам ежегодный дополнительный отпуск на 10 дней.
Таким отпуском работник мог бы воспользоваться в любое время: полностью или по частям. Или же по желанию получить денежную компенсацию за неиспользованные дни отдыха.