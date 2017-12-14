Путин изучит, какая статья запрещает покупку маячка для слежки за животным

МОСКВА, 14 дек — РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин пообещал разобраться, на основе какой статьи может преследоваться человек за покупку средств слежения и прикреплении их на животных.

В ходе ежегодной пресс-конференции ему был задан вопрос, что он думает по поводу инцидента, произошедшего в Курганской области. Там многодетному фермеру, который прикрепил GPS-маячок на свою корову, вменяют незаконный оборот спецсредств. В четверг суд вернул это дело в прокуратуру, которая должна проверить обоснованность привлечения мужчины к уголовной ответственности.

"Я даже не знаю, что есть такая статья, обязательно посмотрю — и в отношении этой статьи в целом, и тех конкретных людей, о которых вы сказали. По поводу того, что нельзя прикрепить (GPS – ред.) к корове? Первый раз слышу. Знаю, что котам даже привинчивают GPRS и ГЛОНАСС, чтобы кот не потерялся. Не знаю, в чем проблема с коровой, наверное, это нужно как-то отрегулировать, я постараюсь это сделать", — сказал Путин, отвечая на вопрос RT.

Главный редактор RT Маргарита Симоньян, комментируя этот ответ президента, написала в Telegram-канале: "Вот мы так и думали, что ВВ не в курсе, что есть такая статья, по которой можно посадить за трекер на корове".

По данным следствия, в конце январе жителя Курганской области для личных целей заказал в интернет-магазине с доставкой из Китая многофункциональное устройство "Мини А8". Оно предназначено для передачи акустической информации из помещения. Данное устройство, уточняет следствие, запрещено к свободному обороту в РФ, так как относится к специальным техническим средствам для негласного получения информации.

Пресс-конференция Владимира Путина — в онлайн-репортаже РИА Новости >>