Не сразу, но сработает. Трунов о предложении Путина по ротации силовиков

МОСКВА, 14 дек — РИА Новости. Ротация в правоохранительных органах наподобие армейской, о чем рассказал президент России Владимир Путин, приживется не сразу, но станет действенными инструментом в борьбе с коррупцией, считает адвокат Игорь Трунов.
"Это старая, добрая армейская традиция. Для полиции это будет определенное ноу-хау. Но главное, это один из элементов борьбы с коррупцией. Ведь все правоохранители из одного города учились в одном вузе, а потом они становятся следователями, прокурорами и судьями, а дружба останется", — сказал Трунов.
"Ротация кадров в полиции может быть чревата потерей профессионалов. Ведь переезжать с семьей с места на место трудно. Один переезд, как известно, равен трем пожарам. Однако когда эта система будет работать, то я полагаю, что она приживется", — добавил адвокат.
Путин на большой ежегодной пресс-конференции рассказал, что около года назад встречался с директором ФСБ Александром Бортниковым и передал ему материалы в отношении конкретной структуры, все сотрудники одного из подразделений которой находятся в местах лишения свободы, а "полгода назад набрали новых сотрудников, и все началось сначала". Глава страны предположил, что "есть смысл и в правоохранительной сфере организовать нечто подобное" армейской ротации.
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Путин рассказал об одной из проблем борьбы с коррупцией
"Это определенный сигнал. Тем более, когда коррупция идет в правоохранительной системе. Значит, у власти есть огромное желание бороться с преступлениями коррупционной направленности", — заключил Трунов.
За ходом пресс-конференции Владимира Путина следите в онлайн-репортаже РИА Новости >>
Владимир Путин в четверг проводит тринадцатую по счету большую пресс-конференцию, в которой принимают участие сотни российских и иностранных журналистов.
Первыми в зал, где проходит пресс-конференция, зашли журналисты кремлевского пула.
На пресс-конференцию Путина было аккредитовано рекордное число журналистов: на сайте Кремля опубликован список из 1640 фамилий. В мероприятии участвуют как сотрудники федеральных и региональных российских СМИ, так и корреспонденты иностранных изданий.
Первый же вопрос журналистов касался предстоящий выборов президента. Путин отметил, что предвыборная программа у него уже есть, но на пресс-конференции нет времени, чтобы подробно на ней останавливаться.
Журналистка готовит плакат, который бы мог привлечь внимание президента.
В ходе пресс-конференции Путин заявил, что пойдет на предстоящие выборы как самовыдвиженец.
Корреспонденты из СМИ под названием "За суверенитет России" пришли на пресс-конференцию с иконой Богородицы "Державный Покров".
Журналистка фотографируется перед началом большой пресс-конференции Владимира Путина.
Мероприятие традиционно было организовано в Центре международной торговли на Краснопресненской набережной.
Ксения Собчак, заявившая ранее о намерении баллотироваться на выборах президента, пришла на большую пресс-конференцию Владимира Путина в качестве журналиста.
В формате больших пресс-конференций Владимир Путин встречается с журналистами с 2001 года — с перерывом на время, когда он возглавлял правительство.
Общение Владимира Путина с представителями СМИ традиционно проходит в свободном формате. Глава государства не ограничивает журналистов ни в выборе тем для вопросов, ни во времени, однако просит их учитывать, количество желающих задать свой вопрос.
Прямую трансляцию общения президента с журналистами ведут телеканалы "Россия 1", "Россия 24" и Первый, радиостанции "Маяк", "Вести FM" и "Радио России". А телеканал и сайт "Общественного телевидения России" ведут трансляцию с сурдопереводом.
В среднем, как правило, на ежегодной пресс-конференции вопросы удается задать одному из двадцати присутствующих в зале журналистов.
Семья пенсионеров в Казани смотрит по телевизору трансляцию пресс-конференции Владимира Путина.