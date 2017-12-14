Не сразу, но сработает. Трунов о предложении Путина по ротации силовиков

МОСКВА, 14 дек — РИА Новости. Ротация в правоохранительных органах наподобие армейской, о чем рассказал президент России Владимир Путин, приживется не сразу, но станет действенными инструментом в борьбе с коррупцией, считает адвокат Игорь Трунов.

"Это старая, добрая армейская традиция. Для полиции это будет определенное ноу-хау. Но главное, это один из элементов борьбы с коррупцией. Ведь все правоохранители из одного города учились в одном вузе, а потом они становятся следователями, прокурорами и судьями, а дружба останется", — сказал Трунов.

"Ротация кадров в полиции может быть чревата потерей профессионалов. Ведь переезжать с семьей с места на место трудно. Один переезд, как известно, равен трем пожарам. Однако когда эта система будет работать, то я полагаю, что она приживется", — добавил адвокат.

Путин на большой ежегодной пресс-конференции рассказал, что около года назад встречался с директором ФСБ Александром Бортниковым и передал ему материалы в отношении конкретной структуры, все сотрудники одного из подразделений которой находятся в местах лишения свободы, а "полгода назад набрали новых сотрудников, и все началось сначала". Глава страны предположил, что "есть смысл и в правоохранительной сфере организовать нечто подобное" армейской ротации.

"Это определенный сигнал. Тем более, когда коррупция идет в правоохранительной системе. Значит, у власти есть огромное желание бороться с преступлениями коррупционной направленности", — заключил Трунов.

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