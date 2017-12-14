Эксперт предложил эффективный инструмент профилактики коррупции у силовиков

МОСКВА, 14 дек — РИА Новости. Плановая ротация кадров в рядах силовиков — эффективный инструмент по профилактике коррупции, так как при приеме и передаче дел всегда видны недочеты в работе, считает председатель профсоюза Негосударственной сферы безопасности (НСБ) РФ, член Общественного совета при ГУМВД РФ по Московской области Дмитрий Галочкин.

"Плановая и системная ротация кадров в рядах силовиков это один из эффективных инструментов по профилактике коррупции. При приеме и передаче дел всегда видны недочеты в работе, а самое главное, что преемники в условиях ротации не будут брать на себя ответственность за своих предшественников", — сказал он.

По его словам, профессионалам известно, что "от региона к региону, а особенно от местности к местности, серьезно варьируется уровень работы сотрудников правоохранительной системы, частота и содержание возможных нарушений и даже должностных преступлений с их стороны".

"Возможно, у кого-то из таких деятелей иногда даже возникает иллюзия безнаказанности или даже "государства в государстве". Взбодрить такие места, обеспечить приток новых сотрудников, управленцев, особенно в руководящем звене — очень важная государственная задача", — сказал собеседник агентства.

Он высказал мнение, что при этом можно использовать потенциал общественных структур, в частности, негосударственной сферы безопасности. По его словам должен быть сформирован и реализован в рамках планирующейся ротации кадровый резерв. "При этом ни в коем случае нельзя ударяться в кампанейщину и скопом увольнять всех ото всюду, заменяя их новыми людьми. Очень важно, чтобы ротация в регионах и на местах подкреплялась экспертными оценками, общественным мнением. В будущем можно даже задуматься над определенными циклами, на наш взгляд, оптимальные сроки между ротациями — три-пять лет", — сказал эксперт.

Ранее президент РФ Владимир Путин на большой ежегодной пресс-конференции рассказал, что около года назад встречался с директором ФСБ Александром Бортниковым и передал ему материалы в отношении конкретной структуры, все сотрудники одного из подразделений которой находятся в местах лишения свободы, а "полгода назад набрали новых сотрудников, и все началось сначала". Глава страны предположил, "может быть, есть смысл и в правоохранительной сфере организовать нечто подобное" армейской ротации.

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