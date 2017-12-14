Эксперт предложил эффективный инструмент профилактики коррупции у силовиков

14:3314.12.2017
(обновлено: 14:35 14.12.2017)
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МОСКВА, 14 дек — РИА Новости. Плановая ротация кадров в рядах силовиков — эффективный инструмент по профилактике коррупции, так как при приеме и передаче дел всегда видны недочеты в работе, считает председатель профсоюза Негосударственной сферы безопасности (НСБ) РФ, член Общественного совета при ГУМВД РФ по Московской области Дмитрий Галочкин.
"Плановая и системная ротация кадров в рядах силовиков это один из эффективных инструментов по профилактике коррупции. При приеме и передаче дел всегда видны недочеты в работе, а самое главное, что преемники в условиях ротации не будут брать на себя ответственность за своих предшественников", — сказал он.
По его словам, профессионалам известно, что "от региона к региону, а особенно от местности к местности, серьезно варьируется уровень работы сотрудников правоохранительной системы, частота и содержание возможных нарушений и даже должностных преступлений с их стороны".
"Возможно, у кого-то из таких деятелей иногда даже возникает иллюзия безнаказанности или даже "государства в государстве". Взбодрить такие места, обеспечить приток новых сотрудников, управленцев, особенно в руководящем звене — очень важная государственная задача", — сказал собеседник агентства.
Он высказал мнение, что при этом можно использовать потенциал общественных структур, в частности, негосударственной сферы безопасности. По его словам должен быть сформирован и реализован в рамках планирующейся ротации кадровый резерв. "При этом ни в коем случае нельзя ударяться в кампанейщину и скопом увольнять всех ото всюду, заменяя их новыми людьми. Очень важно, чтобы ротация в регионах и на местах подкреплялась экспертными оценками, общественным мнением. В будущем можно даже задуматься над определенными циклами, на наш взгляд, оптимальные сроки между ротациями — три-пять лет", — сказал эксперт.
Ранее президент РФ Владимир Путин на большой ежегодной пресс-конференции рассказал, что около года назад встречался с директором ФСБ Александром Бортниковым и передал ему материалы в отношении конкретной структуры, все сотрудники одного из подразделений которой находятся в местах лишения свободы, а "полгода назад набрали новых сотрудников, и все началось сначала". Глава страны предположил, "может быть, есть смысл и в правоохранительной сфере организовать нечто подобное" армейской ротации.
За ходом пресс-конференции Владимира Путина следите в онлайн-репортаже РИА Новости >>
Владимир Путин в четверг проводит тринадцатую по счету большую пресс-конференцию, в которой принимают участие сотни российских и иностранных журналистов.
Первыми в зал, где проходит пресс-конференция, зашли журналисты кремлевского пула.
На пресс-конференцию Путина было аккредитовано рекордное число журналистов: на сайте Кремля опубликован список из 1640 фамилий. В мероприятии участвуют как сотрудники федеральных и региональных российских СМИ, так и корреспонденты иностранных изданий.
Первый же вопрос журналистов касался предстоящий выборов президента. Путин отметил, что предвыборная программа у него уже есть, но на пресс-конференции нет времени, чтобы подробно на ней останавливаться.
Журналистка готовит плакат, который бы мог привлечь внимание президента.
В ходе пресс-конференции Путин заявил, что пойдет на предстоящие выборы как самовыдвиженец.
Корреспонденты из СМИ под названием "За суверенитет России" пришли на пресс-конференцию с иконой Богородицы "Державный Покров".
Журналистка фотографируется перед началом большой пресс-конференции Владимира Путина.
Мероприятие традиционно было организовано в Центре международной торговли на Краснопресненской набережной.
Ксения Собчак, заявившая ранее о намерении баллотироваться на выборах президента, заявила, что пришла на большую пресс-конференцию Владимира Путина как журналист. Она тоже намерена задать вопрос президенту.
В формате больших пресс-конференций Владимир Путин встречается с журналистами с 2001 года — с перерывом на время, когда он возглавлял правительство.
Общение Владимира Путина с представителями СМИ традиционно проходит в свободном формате. Глава государства не ограничивает журналистов ни в выборе тем для вопросов, ни во времени, однако просит их учитывать, количество желающих задать свой вопрос.
Прямую трансляцию общения президента с журналистами ведут телеканалы "Россия 1", "Россия 24" и Первый, радиостанции "Маяк", "Вести FM" и "Радио России". А телеканал и сайт "Общественного телевидения России" ведут трансляцию с сурдопереводом.
В среднем, как правило, на ежегодной пресс-конференции вопросы удается задать одному из двадцати присутствующих в зале журналистов.
Семья пенсионеров в Казани смотрит по телевизору трансляцию пресс-конференции Владимира Путина.