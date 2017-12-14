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Путин: правительство работает удовлетворительно
Общество

Русские и украинцы - один народ, заявил Путин

Сюжет:
Большая пресс-конференция Владимира Путина (141)
14:1214.12.2017
(обновлено: 14:22 14.12.2017)
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© РИА Новости / Алексей НикольскийПерейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин во время большой ежегодной пресс-конференцииПрезидент РФ Владимир Путин во время большой ежегодной пресс-конференции
© РИА Новости / Алексей Никольский
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МОСКВА, 14 дек — РИА Новости. Русские и украинцы — один народ, заявил президент РФ Владимир Путин.

"Наши исторические, духовные и прочие корни дают мне право говорить, что в основе своей мы один народ", — сказал Путин на ежегодной пресс-конференции в четверг.

"Ясно также и другое, что по мере развития, по мере того, что Украина, будучи близка к западным границам России — она развивалась тоже соответствующим образом. Там много замечательного своеобразия: и в языке, и в культуре — во всем. И в России все это очень любят, считают это частью собственной культуры", — добавил президент.

За ходом пресс-конференции Владимира Путина следите в онлайн-репортаже РИА Новости >>

Большая пресс-конференция Владимира Путина
© РИА Новости / Алексей НикольскийПерейти в фотобанкВладимир Путин в четверг проводит тринадцатую по счету большую пресс-конференцию, в которой принимают участие сотни российских и иностранных журналистов.Президент РФ Владимир Путин во время большой ежегодной пресс-конференции
© РИА Новости / Алексей Никольский
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Владимир Путин в четверг проводит тринадцатую по счету большую пресс-конференцию, в которой принимают участие сотни российских и иностранных журналистов.
© РИА Новости / Наталья СеливерстоваПерейти в фотобанкПервыми в зал, где проходит пресс-конференция, зашли журналисты кремлевского пула.Журналисты перед началом ежегодной большой пресс-конференции президента РФ Владимира Путина
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Первыми в зал, где проходит пресс-конференция, зашли журналисты кремлевского пула.
© РИА Новости / Рамиль СитдиковПерейти в фотобанкНа пресс-конференцию Путина было аккредитовано рекордное число журналистов: на сайте Кремля опубликован список из 1640 фамилий. В мероприятии участвуют как сотрудники федеральных и региональных российских СМИ, так и корреспонденты иностранных изданий.Видеооператоры перед началом ежегодной большой пресс-конференции президента РФ Владимира Путина в Центре международной торговли на Красной Пресне
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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На пресс-конференцию Путина было аккредитовано рекордное число журналистов: на сайте Кремля опубликован список из 1640 фамилий. В мероприятии участвуют как сотрудники федеральных и региональных российских СМИ, так и корреспонденты иностранных изданий.
© РИА Новости / Наталья СеливерстоваПерейти в фотобанкПервый же вопрос журналистов касался предстоящий выборов президента. Путин отметил, что предвыборная программа у него уже есть, но на пресс-конференции нет времени, чтобы подробно на ней останавливаться.Президент РФ Владимир Путин перед началом ежегодной большой пресс-конференции
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Первый же вопрос журналистов касался предстоящий выборов президента. Путин отметил, что предвыборная программа у него уже есть, но на пресс-конференции нет времени, чтобы подробно на ней останавливаться.
© РИА Новости / Рамиль СитдиковПерейти в фотобанкЖурналистка готовит плакат, который бы мог привлечь внимание президента.Журналистка перед началом ежегодной большой пресс-конференции президента РФ Владимира Путина
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в фотобанк
Журналистка готовит плакат, который бы мог привлечь внимание президента.
© РИА Новости / Алексей НикольскийПерейти в фотобанкВ ходе пресс-конференции Путин заявил, что пойдет на предстоящие выборы как самовыдвиженец.Президент РФ Владимир Путин во время большой ежегодной пресс-конференции
© РИА Новости / Алексей Никольский
Перейти в фотобанк
В ходе пресс-конференции Путин заявил, что пойдет на предстоящие выборы как самовыдвиженец.
© РИА Новости / Евгений БиятовПерейти в фотобанкКорреспонденты из СМИ под названием "За суверенитет России" пришли на пресс-конференцию с иконой Богородицы "Державный Покров".Журналисты перед началом ежегодной большой пресс-конференции президента РФ Владимира Путина
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Корреспонденты из СМИ под названием "За суверенитет России" пришли на пресс-конференцию с иконой Богородицы "Державный Покров".
© РИА Новости / Наталья СеливерстоваПерейти в фотобанкЖурналистка фотографируется перед началом большой пресс-конференции Владимира Путина.Журналист фотографируется перед началом большой пресс-конференции президента РФ Владимира Путина
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в фотобанк
Журналистка фотографируется перед началом большой пресс-конференции Владимира Путина.
© РИА Новости / Рамиль СитдиковПерейти в фотобанкМероприятие традиционно было организовано в Центре международной торговли на Краснопресненской набережной.Указатель в Центре международной торговли на Красной Пресне перед началом ежегодной большой пресс-конференции президента РФ Владимира Путина. 14 декабря 2017
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Мероприятие традиционно было организовано в Центре международной торговли на Краснопресненской набережной.
© РИА Новости / Рамиль СитдиковПерейти в фотобанкКсения Собчак, заявившая ранее о намерении баллотироваться на выборах президента, заявила, что пришла на большую пресс-конференцию Владимира Путина как журналист. Она тоже намерена задать вопрос президенту.Телеведущая Ксения Собчак перед началом ежегодной большой пресс-конференции президента РФ Владимира Путина
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в фотобанк
Ксения Собчак, заявившая ранее о намерении баллотироваться на выборах президента, заявила, что пришла на большую пресс-конференцию Владимира Путина как журналист. Она тоже намерена задать вопрос президенту.
© РИА Новости / Наталья СеливерстоваПерейти в фотобанкВ формате больших пресс-конференций Владимир Путин встречается с журналистами с 2001 года — с перерывом на время, когда он возглавлял правительство.Журналисты перед началом ежегодной большой пресс-конференции Владимира Путина
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в фотобанк
В формате больших пресс-конференций Владимир Путин встречается с журналистами с 2001 года — с перерывом на время, когда он возглавлял правительство.
© РИА Новости / Рамиль СитдиковПерейти в фотобанкОбщение Владимира Путина с представителями СМИ традиционно проходит в свободном формате. Глава государства не ограничивает журналистов ни в выборе тем для вопросов, ни во времени, однако просит их учитывать, количество желающих задать свой вопрос.Президент РФ Владимир Путин во время большой ежегодной пресс-конференции
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в фотобанк
Общение Владимира Путина с представителями СМИ традиционно проходит в свободном формате. Глава государства не ограничивает журналистов ни в выборе тем для вопросов, ни во времени, однако просит их учитывать, количество желающих задать свой вопрос.
© РИА Новости / Наталья СеливерстоваПерейти в фотобанкПрямую трансляцию общения президента с журналистами ведут телеканалы "Россия 1", "Россия 24" и Первый, радиостанции "Маяк", "Вести FM" и "Радио России". А телеканал и сайт "Общественного телевидения России" ведут трансляцию с сурдопереводом.Журналисты перед началом ежегодной большой пресс-конференции президента РФ Владимира Путина
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в фотобанк
Прямую трансляцию общения президента с журналистами ведут телеканалы "Россия 1", "Россия 24" и Первый, радиостанции "Маяк", "Вести FM" и "Радио России". А телеканал и сайт "Общественного телевидения России" ведут трансляцию с сурдопереводом.
© РИА Новости / Рамиль СитдиковПерейти в фотобанкВ среднем, как правило, на ежегодной пресс-конференции вопросы удается задать одному из двадцати присутствующих в зале журналистов.Журналисты на ежегодной большой пресс-конференции президента РФ Владимира Путина
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в фотобанк
В среднем, как правило, на ежегодной пресс-конференции вопросы удается задать одному из двадцати присутствующих в зале журналистов.
© РИА Новости / Максим БогодвидПерейти в фотобанкСемья пенсионеров в Казани смотрит по телевизору трансляцию пресс-конференции Владимира Путина.Семья пенсионеров в Казани смотрит по телевизору трансляцию пресс-конференции президента РФ Владимира Путина
© РИА Новости / Максим Богодвид
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Семья пенсионеров в Казани смотрит по телевизору трансляцию пресс-конференции Владимира Путина.
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Малоросс
Так и есть!
РУССКИЕ И УКРАИНЦЫ — ОДИН НАРОД!
Бандеровцы - не в счет!
14:22
14.12.2017
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