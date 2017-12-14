Путин: возможное повышение пенсионного возраста не должно быть шоковым

РИА НОВОСТИ. ПУТИН: ВОЗМОЖНОЕ ПОВЫШЕНИЕ ПЕНСИОННОГО ВОЗРАСТА НЕ ДОЛЖНО БЫТЬ ШОКОВЫМ, ОНО НЕ БУДЕТ ПРИНИМАТЬСЯ КУЛУАРНО

Пресс-конференция Владимира Путина — в онлайн-репортаже РИА Новости >>