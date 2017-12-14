Путин о повышении пенсионного возраста: окончательные решения не готовы

МОСКВА, 14 дек — РИА Новости. Окончательные решения относительно повышения пенсионного возраста в РФ пока не готовы, заявил журналистам президент РФ Владимир Путин.

Одна из журналисток задала президенту вопрос об увеличении пенсионного возраста, о котором много говорят последний год. По ее словам, "всем понятно, что это дело только времени".

"Вы подняли очень чувствительный и очень важный вопрос. Я вам сейчас не скажу об окончательных решениях, потому что они действительно пока не готовы", — сказал Путин на ежегодной пресс-конференции.

Президент добавил, что те, кто выступают за повышение пенсионного возраста, аргументируют свою позицию тем, что планка возраста выхода на пенсию была обозначена в 30-е годы прошлого века, когда продолжительность жизни была ниже, чем сегодня.

Пресс-конференция Владимира Путина — в онлайн-репортаже РИА Новости >>