Жириновский предложил считать терроризмом любой призыв к свержению власти

МОСКВА, 14 дек — РИА Новости. Лидер ЛДПР Владимир Жириновский предложил расширить понятие "терроризм" в российском законодательстве, чтобы под него подпадали любые призывы к насильственному свержению власти. По мнению депутата, за подобные деяния должно быть предусмотрено пожизненное лишение свободы.

"Надо расширить понятие терроризма. На Украине террор против русских, убиты уже 10 тысяч. А исходят из того, что они выступили якобы против "революции достоинства"… Березовский в свое время призывал перехватить власть в нашей стране. То есть эту статью расширить надо, чтобы подпадали любые призывы к свержению действующей власти незаконным путем", — заявил Жириновский на пленарном заседании Госдумы во время обсуждения законопроекта о пожизненном наказании за вербовку террористов.

По мнению политика, "любая революция, связанная с насилием, участием вооруженных лиц, групп, должна подпадать под статьи Уголовного кодекса и пожизненное лишение свободы".

"Я думаю, что комитет наш должен поработать и расширить толкование этой статьи, добавить, что и любые оправдания террора в прошлом, любые призывы к любой революции… Слово "революция" должна быть под запретом. Не только праздновать нельзя, но это должно быть уголовное наказание. И, может быть, отдельный закон сделать", — предложил лидер ЛДПР.