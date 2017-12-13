Убитая сотрудница Мариинки работала в театре с блокады Ленинграда

С.-ПЕТЕРБУРГ, 13 дек — РИА Новости. Старейшая сотрудница Мариинского театра Нина Мацина, убитая в собственной квартире в Санкт-Петербурге, работала в театре со времён блокады Ленинграда, сообщила пресс-служба учреждения в ответ за запрос РИА Новости.
"Мацина Нина Захаровна была одним из старейших сотрудников библиотеки Мариинского театра. С блокадных времён она служила переписчиком нотных материалов. Её работа всегда была образцовой – аккуратна, точна, выведена безупречным каллиграфическим почерком", — говорится в сообщении.
В театре отмечают, что в годы блокады Мацина, пианист по образованию, выезжала в составе организованных концертных бригад – выступала на передовой, мобилизационных пунктах и в госпиталях.
"Энергичный и очень живой человек, она до последнего дня оставалась примером жизнелюбия и оптимизма. Коллектив Мариинского театра выражает искренние соболезнования родным и близким Нины Захаровны Мациной", — говорится в сообщении.
В результате следственных действий и оперативных мероприятий задержаны два гражданина Армении 1983 и 1984 годов рождения, а также сотрудница благотворительной общественной организации 1975 года рождения. Решается вопрос об аресте подозреваемых и предъявлении им обвинения.