Убитая сотрудница Мариинки работала в театре с блокады Ленинграда

С.-ПЕТЕРБУРГ, 13 дек — РИА Новости. Старейшая сотрудница Мариинского театра Нина Мацина, убитая в собственной квартире в Санкт-Петербурге, работала в театре со времён блокады Ленинграда, сообщила пресс-служба учреждения в ответ за запрос РИА Новости.

Ранее сообщалось, что утром 21 ноября 2017 года в квартире одного из домов по улице Варшавской было обнаружено тело 93-летней жительницы блокадного Ленинграда, старейшего работника Мариинского театра. По подозрению в причастности к преступлению были задержаны три человека.

"Мацина Нина Захаровна была одним из старейших сотрудников библиотеки Мариинского театра. С блокадных времён она служила переписчиком нотных материалов. Её работа всегда была образцовой – аккуратна, точна, выведена безупречным каллиграфическим почерком", — говорится в сообщении.

В театре отмечают, что в годы блокады Мацина, пианист по образованию, выезжала в составе организованных концертных бригад – выступала на передовой, мобилизационных пунктах и в госпиталях.

"Энергичный и очень живой человек, она до последнего дня оставалась примером жизнелюбия и оптимизма. Коллектив Мариинского театра выражает искренние соболезнования родным и близким Нины Захаровны Мациной", — говорится в сообщении.

В результате следственных действий и оперативных мероприятий задержаны два гражданина Армении 1983 и 1984 годов рождения, а также сотрудница благотворительной общественной организации 1975 года рождения. Решается вопрос об аресте подозреваемых и предъявлении им обвинения.

По версии следствия, подозреваемая, ухаживавшая за женщиной несколько месяцев, решила убить ее из корыстных побуждений, для чего привлекла двух своих знакомых. 20 ноября она впустила в квартиру своего соучастника, который задушил потерпевшую, пока их подельник следил за окружающей обстановкой. Подозреваемые обыскали квартиру, забрали кредитную карточку потерпевшей, а также старинную фотографию известного певца с автографом. Но они не смогли снять деньги с карты, поскольку не знали PIN-код.