УЛЬЯНОВСК, 13 дек — РИА Новости. Пространство коллективной работы — коворкинг-центр "Точка кипения" открылся в Ульяновской области, сообщает пресс-служба правительства региона.

В торжественной церемонии открытия приняли участие губернатор Сергей Морозов и заместитель директора направления "Молодые профессионалы" Агентства стратегических инициатив (АСИ) Андрей Силинг.

Ульяновская вошла в число первых десяти регионов России, где реализован этот. В июле этого года на заседании наблюдательного совета Агентства стратегических инициатив президент России Владимир Путин отметил важность проведения подобной работы в регионах.

"Точка кипения" в Ульяновске станет основной площадкой для всех, кто готов участвовать в разработке и реализации планов развития нашей страны, обмениваться опытом. Мы намерены объединить здесь бизнес, общество и власть в общем стремлении развивать и совершенствовать родной регион, обучать наших граждан новым компетенциям, взращивать здесь поколение лидеров. Именно эта площадка станет той точкой, в которой сойдутся наши приоритетные проекты. Прежде всего, это те направления, которые являются наиважнейшими для нашей страны: национальная технологическая, цифровая, предпринимательская инициативы", — цитирует пресс-служба слова губернатора.

Как отметил Сергей Морозов, коворкинг-центр имеет важное значение для реализации инновационных проектов Ульяновской области, формирования благоприятного делового климата и интенсивного социально-экономического развития.

В рамках официального открытия "Точки кипения" состоялось подписание соглашения о сотрудничестве между АСИ и центром кластерного развития Ульяновской области, который выступил оператором проекта. Документом, в частности, предусмотрено совместное проведение мероприятий, создание и тематическое обеспечение регулярно действующих дискуссионных клубов, школ и семинаров, обеспечение объединения интересов образовательных организаций региона области на территории пространства.

"Мне кажется, что очень символично, что "Точка кипения" в Ульяновске открылась именно в этом году, она находится в ядре первых в России, в первой десятке. Это те точки, которые дальше будут формировать единую сеть.

В следующем году мы планируем открыть еще около 15 "Точек кипения", и наша задача — чтобы дальше процесс шел самоорганизованно. У нас большая надежда на ульяновскую "Точку кипения", которая сможет помогать тем командам, которые будут к ней обращаться", — цитирует пресс-служба слова Силинга.

Планируется, что на площадке "Точки кипения" в Ульяновске будут развиваться в первую очередь проекты рынков НТИ Энерджинет (EnergyNet) и Аэронет (AeroNet).

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