В Госдуме почтили память погибших журналистов

Генеральный директор МИА Россия сегодня Дмитрий Киселев и руководитель службы визуальных проектов МИА Россия сегодня Оксана Олейник на открытии фотовыставки Долг журналиста. 13 декабря 2017

Генеральный директор МИА Россия сегодня Дмитрий Киселев и руководитель службы визуальных проектов МИА Россия сегодня Оксана Олейник на открытии фотовыставки Долг журналиста. 13 декабря 2017

МОСКВА, 13 дек — РИА Новости. К международному дню памяти журналистов, погибших при исполнении профессионального долга, в Государственной Думе РФ открылась выставка "Долг журналиста". Экспозиция составлена из трех десятков кадров из горячих точек специального фотокорреспондента медиагруппы "Россия сегодня" Андрея Стенина, погибшего на юго-востоке Украины в августе 2014 года, и видеосъемок погибших на Украине журналистов ВГТРК и Первого канала Игоря Корнелюка, Антона Волошина и Анатолия Кляна. На выставке также представлены личные вещи журналистов, среди которых фотокамера Андрея Стенина и мемориальный альбом его работ, подготовленный медиагруппой "Россия сегодня" к году памяти со дня гибели Стенина.

© РИА Новости / Михаил Воскресенский Перейти в фотобанк Генеральный директор МИА "Россия сегодня" Дмитрий Киселев, руководитель службы визуальных проектов МИА "Россия сегодня" Оксана Олейник и директор дирекции по связям с общественностью МИА "Россия сегодня" Ксения Режевская на открытии фотовыставки "Долг журналиста". 13 декабря 2017 © РИА Новости / Михаил Воскресенский Перейти в фотобанк Генеральный директор МИА "Россия сегодня" Дмитрий Киселев, руководитель службы визуальных проектов МИА "Россия сегодня" Оксана Олейник и директор дирекции по связям с общественностью МИА "Россия сегодня" Ксения Режевская на открытии фотовыставки "Долг журналиста". 13 декабря 2017

В память о коллеге в конце 2014 года "Россия сегодня" учредила Международный конкурс молодых фотожурналистов ( stenincontest.ru ), который ежегодно открывает прием работ в день рождения Андрея Стенина - 22 декабря.

Среди пронзительных образов выставки — выплеснувшееся на улицы политическое противостояние в Киеве зимой 2013 года; трагические будни осажденных Краматорска и Славянска; разрушенные древние города Сирии — Маалула и Хомс.

Выставка открыта при содействии фракции "Единая Россия" в Государственной думе РФ.

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