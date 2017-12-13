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Общество

В Госдуме почтили память погибших журналистов

15:1713.12.2017
(обновлено: 15:19 13.12.2017)
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© РИА Новости / Михаил ВоскресенскийПерейти в фотобанкГенеральный директор МИА Россия сегодня Дмитрий Киселев и руководитель службы визуальных проектов МИА Россия сегодня Оксана Олейник на открытии фотовыставки Долг журналиста. 13 декабря 2017Генеральный директор МИА Россия сегодня Дмитрий Киселев и руководитель службы визуальных проектов МИА Россия сегодня Оксана Олейник на открытии фотовыставки Долг журналиста. 13 декабря 2017
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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МОСКВА, 13 дек — РИА Новости. К международному дню памяти журналистов, погибших при исполнении профессионального долга, в Государственной Думе РФ открылась  выставка  "Долг журналиста". Экспозиция составлена из трех  десятков кадров из горячих точек специального фотокорреспондента медиагруппы "Россия сегодня" Андрея Стенина, погибшего на юго-востоке Украины в августе 2014 года,  и видеосъемок погибших на Украине журналистов ВГТРК и Первого канала Игоря Корнелюка, Антона Волошина и Анатолия Кляна. На выставке также представлены личные вещи журналистов, среди которых фотокамера Андрея Стенина и мемориальный альбом его работ, подготовленный  медиагруппой "Россия сегодня" к году памяти со дня гибели Стенина.

© РИА Новости / Михаил ВоскресенскийПерейти в фотобанкГенеральный директор МИА "Россия сегодня" Дмитрий Киселев, руководитель службы визуальных проектов МИА "Россия сегодня" Оксана Олейник и директор дирекции по связям с общественностью МИА "Россия сегодня" Ксения Режевская на открытии фотовыставки "Долг журналиста". 13 декабря 2017
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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Генеральный директор МИА "Россия сегодня" Дмитрий Киселев, руководитель службы визуальных проектов МИА "Россия сегодня" Оксана Олейник и директор дирекции по связям с общественностью МИА "Россия сегодня" Ксения Режевская на открытии фотовыставки "Долг журналиста". 13 декабря 2017

Генеральный директор МИА Россия сегодня Дмитрий Киселев выступает на открытии выставки Россия. Территория настоящего. 29 ноября 2017
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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"Россия сегодня" сделала фотопортрет страны
В память о коллеге в конце 2014 года "Россия сегодня" учредила Международный конкурс молодых фотожурналистов (stenincontest.ru), который ежегодно открывает прием работ в день рождения Андрея Стенина  -  22 декабря.

Среди пронзительных образов выставки — выплеснувшееся на улицы политическое противостояние в Киеве зимой 2013 года;   трагические будни осажденных Краматорска и Славянска; разрушенные древние города Сирии — Маалула и Хомс.

Выставка открыта при содействии фракции "Единая Россия" в Государственной думе РФ.

© РИА Новости / Алексей ФилипповПерейти в фотобанкПосетители на открытии фотовыставки "Долг журналиста" в Государственной Думе РФ. 13 декабря 2017
© РИА Новости / Алексей Филиппов
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Посетители на открытии фотовыставки "Долг журналиста" в Государственной Думе РФ. 13 декабря 2017

МИА "Россия сегодня" — международная медиагруппа, миссией которой является оперативное и взвешенное освещение событий в мире, информирование аудитории о различных взглядах на ключевые события. МИА "Россия сегодня" представляет линейку информационных ресурсов агентства: РИА Новости, Р-Спорт, РИА Недвижимость, Прайм, РИА Рейтинг, ИноСМИ. За рубежом медиагруппа представлена международным новостным агентством и радио Sputnik.

Работы Андрея Стенина, представленные на выставке "Долг журналиста"
© Андрей Стенин / МИА "Россия сегодня"Мужчина у ворот своего дома, разрушенного в результате ночного артобстрела со стороны украинских военных на окраине Славянска. 20 мая 2014 года.Мужчина сидит у ворот своего дома, разрушенного в результате ночного артобстрела со стороны украинских военных на окраине Славянска
© Андрей Стенин / МИА "Россия сегодня"
Мужчина у ворот своего дома, разрушенного в результате ночного артобстрела со стороны украинских военных на окраине Славянска. 20 мая 2014 года.
© Андрей Стенин / МИА "Россия сегодня"Женщины в доме, разрушенном в результате ночного артобстрела со стороны украинских военных на окраине Славянска. 20 мая 2014 года.Женщины в доме, разрушенном в результате ночного артобстрела со стороны украинских военных на окраине Славянска
© Андрей Стенин / МИА "Россия сегодня"
Женщины в доме, разрушенном в результате ночного артобстрела со стороны украинских военных на окраине Славянска. 20 мая 2014 года.
© Андрей Стенин / МИА "Россия сегодня"Последствия артобстрела Славянска украинскими военными. Хозяйка горящего дома входит в голубятню. 30 июня 2014 года.Последствия артобстрела Славянска украинскими военными. Хозяйка горящего дома входит в голубятню
© Андрей Стенин / МИА "Россия сегодня"
Последствия артобстрела Славянска украинскими военными. Хозяйка горящего дома входит в голубятню. 30 июня 2014 года.
© Андрей Стенин / МИА "Россия сегодня"Украинский военный с белым флагом во время передачи убитых на нейтральной территории вблизи поселка Диброво возле российско-украинской границы в Донецкой области. 29 июля 2014 года.Украинский военный с белым флагом во время передачи убитых на нейтральной территории вблизи поселка Диброво возле российско-украинской границы в Донецкой области
© Андрей Стенин / МИА "Россия сегодня"
Украинский военный с белым флагом во время передачи убитых на нейтральной территории вблизи поселка Диброво возле российско-украинской границы в Донецкой области. 29 июля 2014 года.
© Андрей Стенин / МИА "Россия сегодня"Ополченец, только что вырвавшийся из церкви под плотным снайперским огнем в сирийском городе Маалюли. 13 сентября 2013 года.Ополченец, только что вырвавшийся из церкви под плотным снайперским огнем в Маалюли
© Андрей Стенин / МИА "Россия сегодня"
Ополченец, только что вырвавшийся из церкви под плотным снайперским огнем в сирийском городе Маалюли. 13 сентября 2013 года.
© Андрей Стенин / МИА "Россия сегодня"Сотрудники полиции в оцеплении на площади Независимости в Киеве. 9 декабря 2013 года.Сотрудники полиции в оцеплении на площади Независимости. Украина, Киев
© Андрей Стенин / МИА "Россия сегодня"
Сотрудники полиции в оцеплении на площади Независимости в Киеве. 9 декабря 2013 года.
© Андрей Стенин / МИА "Россия сегодня"Участник акций в поддержку евроинтеграции Украины на улице Грушевского в Киеве. 22 января 2014 года.Участник акций в поддержку евроинтеграции Украины на улице Грушевского в Киеве
© Андрей Стенин / МИА "Россия сегодня"
Участник акций в поддержку евроинтеграции Украины на улице Грушевского в Киеве. 22 января 2014 года.
© Андрей Стенин / МИА "Россия сегодня"Дым от пожаров на площади Независимости в Киеве, где начались столкновения и сторонников оппозиции и сотрудников милиции. 19 февраля 2014 года.Дым от пожаров и сторонники оппозиции на площади Независимости в Киеве, где начались столкновения митингующих и сотрудников милиции
© Андрей Стенин / МИА "Россия сегодня"
Дым от пожаров на площади Независимости в Киеве, где начались столкновения и сторонников оппозиции и сотрудников милиции. 19 февраля 2014 года.
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