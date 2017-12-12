Исследование: Москва для иностранцев стала дороже, чем Лондон и Рио

ЛОНДОН, 12 дек – РИА Новости. Москва для иностранцев стала дороже, чем Лондон и Рио-де-Жанейро, свидетельствуют данные исследования международной консалтинговой компании ECA International.

Во вторник компания опубликовала рейтинг самых дорогих для проживания специалистов из-за рубежа городов мира.

Если столица РФ заняла в рейтинге 65-е место, то Лондон в списке самых дорогих городов находится только на 139 месте — если верить исследованию, стоимость проживания в Лондоне за последний год существенно подешевела. Рио-де-Жанейро занимает 120 строчку.

"Москва стала еще одним заметным перемещением в рейтинге этого года, перепрыгнув 53 места — со 118 до 65 — за последние 12 месяцев и войдя в сотню самых дорогих городов впервые с 2014 года", — говорится в заявлении Стивена Килфеддера, руководящего в компании производственными процессами. По его мнению, это может быть связано с укреплением рубля, что сказалось и на месте "северной столицы" Санкт-Петербурга, которая тоже поднялась в рейтинге.

В целом десятка самых дорогих городов мира выглядит следующим образом: Луанда, Хартум, Цюрих, Женева, Базель, Берн, Осло, Токио, Гонконг, Ставангер.

Сообщается, что билет в кино в Лондоне в среднем стоит 13,77 фунтов стерлингов, а в Цюрихе – 15,30 фунтов стерлингов, пол-литровая кружка пива — 6,88 фунтов стерлингов (в Цюрихе – 8,54 фунта), литр бензина – 1,29 фунта и в Лондоне, и в Цюрихе, в Гонконге он стоит 1,64 фунта.

Рейтинг составлен на основе сравнения потребительской корзины товаров и услуг. ECA International проводит исследования дороговизны жизни более 45 лет.