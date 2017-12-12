Фильм "Полет пули", вызвавший скандал на "Артдокфесте", получил приз "Лавр"

Военнослужащий Народной милиции ЛНР на позициях у линии соприкосновения в Донбассе. Архивное фото

Военнослужащий Народной милиции ЛНР на позициях у линии соприкосновения в Донбассе. Архивное фото

МОСКВА, 12 дек – РИА Новости. Литовско-российская картина Беаты Бубенец "Полет пули", показ которой был сорван на международном фестивале документального кино "Артдокфест", получила приз "Лавр" в номинации "Арт-фильм". Церемония награждения прошла на закрытии "Артдокфеста" в кинотеатре "Октябрь" без эксцессов, передает корреспондент РИА Новости.

Вручая премию Бубенец, президент фестиваля режиссер Виталий Манский сказал, что показ этой картины "привел в зал неожиданных зрителей, которых увела милиция", после чего они писали ему в "личку" и желали всего "хорошего".

"Мои друзья все время поддерживали меня", — сказал Бубенец, поблагодарив за приз.

Ранее четыре члена движения SERB сорвали показ фильма "Полет пули" о бойцах добровольческого украинского батальона "Айдар", распылив пахучую жидкость в зале. Организаторам фестиваля также пришлось отметить показ украинского фильма "Война ради мира" о войне Донбассе. Вице-спикер Госдумы Петр Толстой направил депутатские запросы на имя министра культуры Владимира Мединского и генпрокурора Юрия Чайки с просьбой осуществить проверку содержания фильма "Война ради мира" на соответствие российскому законодательству. Дирекция фестиваля, комментируя ситуацию вокруг показа фильма, подчеркивала, что "Артдокфест" был и остается зоной свободы, и, тем не менее, фильм показан не был.

"Лучшим неигровым кинофильмом" жюри "Артдокфеста" признало картину Наталию Гугуевой "Форсаж. Возвращение" о российский летчиках, чей полк с распадом СССР перешел Украине вместе с Крымом. В номинации "Лучшее телевизионное документальное кино" отметили российскую картину "Саша Соколов. Последний русский писатель" режиссера Ильи Белова.

"Просветительскую премию" имени Льва Николаева получила лента "Жизнь с бактериями. Записки о микробиологии" режиссеров Станислава Ставинова и Андрея Тимошенко.

"Лавровую ветвь" "За вклад в кинолетопись" вручили режиссеру и педагогу Марине Разбежкиной. Лучшим дебютом стал российский фильм "Терапия" Юлии Серьгиной.

Картина "Жены" режиссера Алена Суранова получила приз зрительских симпатий "Артдокфеста" Это фильм о трех женщинах, мужья которых были пассажирами Ту-154, разбившегося в Сочи 25 декабря 2016 года.

Фестиваль проходил в Москве с 9 по 12 декабря.

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