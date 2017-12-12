Зорькин рассказал, сколько жалоб получает Конституционный суд

МОСКВА, 12 дек — РИА Новости. Россияне обратились в текущем году в Конституционный суд по вопросу политических прав 59 раз, при том что всего инстанция к концу года вынесет решения по 14 тысячам жалоб, сообщил председатель суда Валерий Зорькин.

"Статистика говорит о том, что к нам из всех этих 14 тысяч 59 жалоб, которые касаются политических прав. Удельный вес вот таков, это для исследователя дает большую пищу для размышлений и анализа", — сказал Зорькин на встрече судей КС с президентом РФ Владимиром Путиным.

Зорькин пояснил, что в этом году Конституционный суд вынесет более 14 тысяч решений по жалобам граждан. По его словам, многие из них об отказе в рассмотрении заявлений, поскольку их предмет не подходит для инстанции, а гражданам следует обращаться в другие органы.

Сферу политических прав Зорькин назвал деликатной, отметив, что к ней приковано внимание общества.

Не остывают споры о решении суда по ЮКОСу — оно было первым в 2017 году, добавил Зорькин.