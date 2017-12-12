ЕГЭ может полностью перейти на компьютерную модель проведения

МОСКВА, 12 дек – РИА Новости. Единый государственный экзамен в перспективе может полностью перейти на компьютерную модель проведения, отказавшись от бумажных носителей, считает замминистра образования и науки — руководитель Рособрнадзора Сергей Кравцов.
"В перспективе отказ от бумажной технологии и переход на компьютерную форму экзамена возможен и в других предметах ЕГЭ, когда для этого будет сформирована соответствующая технологическая среда", — цитирует пресс-служба ведомства слова Кравцова.
В настоящее время ЕГЭ по информатике проводится с использованием контрольных измерительных материалов на бумажных носителях, а основной государственный экзамен для выпускников девятых классов (ОГЭ) по информатике проводится в смешанной форме: при помощи бумажных КИМ и компьютеров, на которых участники должны выполнить два задания.
"Логично, что экзамен по информатике должен проводиться с использованием компьютеров, и в этом направлении надо двигаться. При этом необходимо учесть и вопросы материально-технического обеспечения пунктов проведения экзаменов, а их более 1,5 тысяч, чтобы у нас была уверенность, что все пункты к такому экзамену готовы", — сказал Кравцов.