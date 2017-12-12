ЕГЭ может полностью перейти на компьютерную модель проведения

МОСКВА, 12 дек – РИА Новости. Единый государственный экзамен в перспективе может полностью перейти на компьютерную модель проведения, отказавшись от бумажных носителей, считает замминистра образования и науки — руководитель Рособрнадзора Сергей Кравцов.

Перспективы перехода на компьютерную модель проведения единого государственного экзамена (ЕГЭ) по информатике и ИКТ обсудили участники круглого стола "Организация и проведение государственной итоговой аттестации по информатике и информационно-коммуникационным технологиям", который прошел в Общественной палате РФ.

"В перспективе отказ от бумажной технологии и переход на компьютерную форму экзамена возможен и в других предметах ЕГЭ, когда для этого будет сформирована соответствующая технологическая среда", — цитирует пресс-служба ведомства слова Кравцова.

В настоящее время ЕГЭ по информатике проводится с использованием контрольных измерительных материалов на бумажных носителях, а основной государственный экзамен для выпускников девятых классов (ОГЭ) по информатике проводится в смешанной форме: при помощи бумажных КИМ и компьютеров, на которых участники должны выполнить два задания.

"Логично, что экзамен по информатике должен проводиться с использованием компьютеров, и в этом направлении надо двигаться. При этом необходимо учесть и вопросы материально-технического обеспечения пунктов проведения экзаменов, а их более 1,5 тысяч, чтобы у нас была уверенность, что все пункты к такому экзамену готовы", — сказал Кравцов.

Замдиректора Федерального института педагогических измерений (ФИПИ) Ольга Котова также отметил преимущества компьютерной формы ЕГЭ. По ее словам, такая форма позволила бы расширить спектр заданий, она даст возможность лучше оценить степень владения выпускниками информационными технологиями и системой программирования, позволит участникам выполнять задания компьютерной тематики в естественной для этого среде – за компьютером. Кроме того, компьютерная форма полностью исключит ошибки экспертов, которые могут иметь место при ручной проверке программ, считает Котова.