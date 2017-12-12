КРАСНОДАР, 12 дек — РИА Новости. Олимпийские объекты Сочи будут готовы принять спортсменов в кратчайшие сроки, если руководство страны примет решение о проведении альтернативных соревнований для спортсменов, которые не захотят ехать на Олимпиаду, заявил РИА Новости губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.

Президент Олимпийского комитета России (ОКР) Александр Жуков 8 декабря на слушаниях в Государственной думе РФ заявил, что необходимо поддержать отечественных спортсменов, которые выступят на зимней Олимпиаде-2018 в Корее под олимпийским флагом, а для тех атлетов, кто не захочет участвовать в Играх, провести альтернативные соревнования.

"Олимпийские объекты в Сочи и сейчас готовы принять спортивные мероприятия любого уровня", — отметил глава Кубани. Губернатор напомнил, что в Сочи постоянно проводятся как российские, так и международные соревнования, а сами объекты и все олимпийская инфраструктура поддерживаются в должном состоянии.

"Несомненно, если руководством страны будет принято решение о проведении альтернативных соревнований, олимпийские объекты Сочи будут готовы принять спортсменов в кратчайшие сроки. У нас достаточный опыт проведения мероприятий мирового уровня, и мы сумеем в сжатые сроки организовать их подготовку на должном уровне", — заключил Кондратьев.

Исполком МОК во вторник принял решение о дисквалификации ОКР, при этом "чистые" российские спортсмены получат возможность выступить на Олимпиаде-2018 в специальном статусе Olympic Athlete from Russia (OAR).

Решение об участии в Олимпиаде в южнокорейском Пхенчхане российская сторона должна озвучить на Олимпийском собрании 12 декабря.

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