Медведев посетил выставку "Безопасность и охрана труда" на ВДНХ

МОСКВА, 12 дек — РИА Новости. Премьер-министр России Дмитрий Медведев осмотрел стенды Международной специализированной выставки "Безопасность и охрана труда", которая стартовала 12 декабря на ВДНХ. В ходе осмотра его сопровождали вице-премьер Ольга Голодец, министр труда и социальной защиты Максим Топилин и министр промышленности и торговли Денис Мантуров.
Также главе правительства продемонстрировали продукцию предприятий, входящих в Ассоциацию разработчиков, изготовителей и поставщиков средств индивидуальной защиты, в частности, огнеупорные костюмы, разработанные для МЧС, дымозащитные капюшоны, противогазы, спецодежду для работы в условиях Арктики, спецобувь, инновационные каски для горняков и сварщиков, каски для комплексной защиты для тяжелых условий труда, промышленные очки с защитными покрытиями, средства индивидуальной защиты для органов дыхания.
На стенде одного из производителей утепляющих материалов Медведеву подарили варежки, которые используются при экстремально низких температура. "Когда на Северный полюс поеду — надену", — сказал Медведев, поблагодарив за подарок.
На площадке выставки Медведев также побеседовал с генеральным секретарем Международной ассоциации социального обеспечения Хансом-Хорстом Конколевски. В этой беседе также приняли участие Голодец и Топилин.
Международная специализированная выставка "Безопасность и охрана труда", которая проходит на ВДНХ с 12 по 15 декабря, является площадкой для демонстрации последних достижений в области охраны труда и промышленной безопасности, обсуждения новых подходов к созданию и внедрению эффективных технических средств охраны труда, обмена опытом по организации охраны труда в различных отраслях, регионах и странах. Организаторами выставки выступают министерство труда и социальной защиты, Ассоциация разработчиков, изготовителей и поставщиков средств индивидуальной защиты (Ассоциация "СИЗ"), Всероссийское общество специалистов по охране труда (ВОСОТ).
В рамках деловой программы выставки запланировано более 50 мероприятий, среди которых конференции и отраслевые мероприятия, посвященные вопросам производственной безопасности в таких сферах как электроэнергетика, атомная промышленность, железнодорожный транспорт. Также состоятся круглые столы по темам технического регулирования и сертификации средств индивидуальной защиты (СИЗ), импортозамещения, взаимодействия поставщиков и потребителей СИЗ, защиты от контрафакта. Планируется обсудить тенденции и новинки в области СИЗ, провести открытый семинар Роструда, демонстрацию работ на высотном полигоне, конференцию по риск-ориентированному подходу в надзорной деятельности. Участники выставки подведут итоги конкурса видеофильмов "СИЗ на страже здоровья и жизни человека труда".