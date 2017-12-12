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Общество

Медведев посетил выставку "Безопасность и охрана труда" на ВДНХ

14:5912.12.2017
(обновлено: 17:19 12.12.2017)
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© РИА Новости / Екатерина ШтукинаПерейти в фотобанкДмитрий Медведев во время осмотра экспозиции XXI Международной специализированной выставки Безопасность и охрана труда. 12 декабря 2017Дмитрий Медведев во время осмотра экспозиции XXI Международной специализированной выставки Безопасность и охрана труда. 12 декабря 2017
© РИА Новости / Екатерина Штукина
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МОСКВА, 12 дек — РИА Новости. Премьер-министр России Дмитрий Медведев осмотрел стенды Международной специализированной выставки "Безопасность и охрана труда", которая стартовала 12 декабря на ВДНХ. В ходе осмотра его сопровождали вице-премьер Ольга Голодец, министр труда и социальной защиты Максим Топилин и министр промышленности и торговли Денис Мантуров.

Министр труда и социальной защиты Российской Федерации Максим Топилин. Архивное фото
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Глава Роструда Всеволод Вуколов продемонстрировал премьеру электронные сервисы, разработанные ведомством, в частности, портал "Электронный инспектор", который позволяет работодателям на добровольной основе проверить исполнение законодательства по защите труда на своем предприятии. По словам Вуколова, такую проверку на сайте прошли уже более 285 тысяч компаний. Вице-премьер Голодец отметила, что такой сервис позволяет предприятиям "уйти от постоянного контроля и давления на предприятие, экономить время и деньги".

Также главе правительства продемонстрировали продукцию предприятий, входящих в Ассоциацию разработчиков, изготовителей и поставщиков средств индивидуальной защиты, в частности, огнеупорные костюмы, разработанные для МЧС, дымозащитные капюшоны, противогазы, спецодежду для работы в условиях Арктики, спецобувь, инновационные каски для горняков и сварщиков, каски для комплексной защиты для тяжелых условий труда, промышленные очки с защитными покрытиями, средства индивидуальной защиты для органов дыхания.

На стенде одного из производителей утепляющих материалов Медведеву подарили варежки, которые используются при экстремально низких температура. "Когда на Северный полюс поеду — надену", — сказал Медведев, поблагодарив за подарок.

© РИА Новости / Екатерина ШтукинаПерейти в фотобанк Дмитрий Медведев во время осмотра экспозиции XXI Международной специализированной выставки "Безопасность и охрана труда". 12 декабря 2017
© РИА Новости / Екатерина Штукина
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Дмитрий Медведев во время осмотра экспозиции XXI Международной специализированной выставки "Безопасность и охрана труда". 12 декабря 2017

На площадке выставки Медведев также побеседовал с генеральным секретарем Международной ассоциации социального обеспечения Хансом-Хорстом Конколевски. В этой беседе также приняли участие Голодец и Топилин.

Международная специализированная выставка "Безопасность и охрана труда", которая проходит на ВДНХ с 12 по 15 декабря, является площадкой для демонстрации последних достижений в области охраны труда и промышленной безопасности, обсуждения новых подходов к созданию и внедрению эффективных технических средств охраны труда, обмена опытом по организации охраны труда в различных отраслях, регионах и странах. Организаторами выставки выступают министерство труда и социальной защиты, Ассоциация разработчиков, изготовителей и поставщиков средств индивидуальной защиты (Ассоциация "СИЗ"), Всероссийское общество специалистов по охране труда (ВОСОТ).

В рамках деловой программы выставки запланировано более 50 мероприятий, среди которых конференции и отраслевые мероприятия, посвященные вопросам производственной безопасности в таких сферах как электроэнергетика, атомная промышленность, железнодорожный транспорт. Также состоятся круглые столы по темам технического регулирования и сертификации средств индивидуальной защиты (СИЗ), импортозамещения, взаимодействия поставщиков и потребителей СИЗ, защиты от контрафакта. Планируется обсудить тенденции и новинки в области СИЗ, провести открытый семинар Роструда, демонстрацию работ на высотном полигоне, конференцию по риск-ориентированному подходу в надзорной деятельности. Участники выставки подведут итоги конкурса видеофильмов "СИЗ на страже здоровья и жизни человека труда".

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