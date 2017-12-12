Пермская школьница получила ко дню рождения фотографию Путина с автографом

УФА, 12 дек – РИА Новости. Пятиклассница из Перми получила фотографию президента РФ Владимира Путина с личным автографом в качестве подарка ко дню рождения, сообщила РИА Новости пресс-секретарь главного федерального инспектора по Пермскому краю Марина Шнайдер.

По данным собеседницы агентства, ученица пермской школы №6 Алина Бородулина написала письмо президенту, где призналась, что мечтает получить его фотографию на память ко дню рождения 18 декабря.

"Скоро мне исполнится 12 лет. И я очень хотела попросить Вас подарить мне портрет с личной подписью, это был бы самый дорогой для меня и значимый подарок", — процитировала она письмо школьницы главе государства.

"В День Конституции РФ в приемной президента Российской Федерации в Пермском крае главный федеральный инспектор Игорь Цветков вручил Алине Бородулиной фотографию Владимира Путина с личным автографом", — сообщила Шнайдер.

Она отметила, что кроме этого, школьница мечтает со всей семьей побывать в Москве и увидеть Красную площадь.