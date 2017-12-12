РадиоSputnik
Радио Sputnik
Проекты
 
США
Сменить фон
Общество

Названы победители шестого ежегодного рейтинга "ТехУспех-2017"

16:2012.12.2017
0350
© РИА Новости / Сергей ГунеевСотрудники предприятия АО Концерн Калашников. Архивное фотоСотрудники предприятия АО Концерн Калашников. Архивное фото
© РИА Новости / Сергей Гунеев

МОСКВА, 12 ДЕК — РИА Новости. Объявлены победители шестого ежегодного национального рейтинга российских высокотехнологичных быстроразвивающиеся компаний "ТехУспех-2017", организованного РВК.

В МГУ открылся 4-й конгресс Инновационная практика: наука плюс бизнес
© РИА Новости / Юлия Маклакова
В МГУ открылся 4-й конгресс "Инновационная практика: наука плюс бизнес"
В рейтинг вошли наиболее успешные компании в следующих категориях: топ-5 крупных компаний с выручкой от 2 миллиардов до 30 миллиардов рублей; топ-5 средних — компании с выручкой от 800 миллионов до 2 миллиардов рублей; топ-5 малых — компании с выручкой до 800 миллионов рублей; топ-15 быстрорастущих компаний (распределены по темпам роста выручки); топ-15 инновационных — компании, которые выпускают высокотехнологическую продукцию, а также тратят определенную долю оборота на НИОКР; топ-15 компаний по объему экспорта.

Среди крупных компаний лучшими были признаны АО "Концерн "Калашников", АО "СКТБ "Катализатор", ОАО "НПО "Ангстрем", ЗАО "Биокад" и АО "Новомет-Пермь".

Первые места в средней категории заняли: ООО "Пермская химическая компания", АО "ИнфоВотч", АО "Исследовательский институт химического разнообразия (ИИХР)", АО "Инерциальные технологии "Технокомплекса", ООО "Ингеосервис".

ООО "Оптосенс", ООО "Лаборатория "Вычислительная механика", ОАО "Дэшборд системс", ООО "Русский кварц", ООО "Инверсия-сенсор" вошли в топ-5 малых компаний.

Производитель дорожной и коммунальной техники "Меркатор Калуга" взял первое место среди быстрорастущих компаний: за 2016 год выручка компании выросла на 963,50% и составила более 3 миллиардов рублей.

Информационные технологии. Архивное фото
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в фотобанк
Эксперты оценили объем российского IT-рынка по итогам 2017 года
Акционерное общество "Научно-производственный центр "Полюс" — предприятие госкорпорации "Роскосмос", специализирующееся на создании уникального наукоемкого бортового и наземного электротехнического оборудования и систем точной механики, — возглавило список самых инновационных предприятий.

Лидером по объему экспорта стал производитель катализаторов, сорбентов и носителей для катализаторов в России — СКТБ "Катализатор", доля экспорта которого составила 91,7% за прошлый год.

"В 2016 году "ТехУспех" стал официальным инструментом отбора компаний в приоритетный проект Минэкономразвития "Национальные чемпионы", направленный на поддержку стратегии ускоренного развития. Мы планируем продолжить активно взаимодействовать с участниками рейтинга: оказывать им поддержку, предлагать инвестиционные инструменты, помогать взаимодействию с государственными корпорациями и институтами развития", — отметил генеральный директор РВК Александр Повалко.

По его словам, в 2018 году рейтинг может стать основой механизма поиска перспективных компаний для глобальных рынков Национальной технологической инициативы.

Рейтинг, организованный РВК, составлялся в партнерстве с PwC, Ассоциацией инновационных регионов России и национальным исследовательским университетом "Высшая школа экономики".

Принять участие в рейтинге могут частные высокотехнологичные компании не моложе четырех лет, которые демонстрируют среднегодовой темп роста выручки не менее 10-20% за последние пять лет, с объемом выручки за прошлый год от 100 миллионов до 30 миллиардов рублей.

Комментировать
Общество
Комментировать
Новости
Авторы
Спецпроекты
ПРЕСС-ЦЕНТР
Клиентам
Об Агентстве

РЕКЛАМА

Версия 5.1.11 beta. Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.

Правила использования материалов МИА «Россия сегодня»

© 2017 МИА «Россия сегодня»

Сетевое издание «РИА Новости» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Рейтинг@Mail.ru
Партнер Рамблера
Наверх
Авторизация
Регистрация
Восстановление пароля
Политика конфиденциальности
He правильное имя пользователя или пароль
Войти через социальные сети
FacebookВконтакте
TwitterОдноклассники
Регистрация
Авторизация
Политика конфиденциальности
E-mail
Пароль
Подтверждение пароля
Введите код с картинки
He правильное имя пользователя или пароль
* Все поля обязательны к заполнению
Восстановление пароля
Авторизация
Регистрация
E-mail
Инструкции для восстановления пароля высланы на
Смена региона
Идет загрузка...
Произошла ошибка... Повторить
правила комментирования материалов

Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.

Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.

На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике страницы;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к насильственному изменению конституционного строя Российской Федерации;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес МИА «Россия сегодня» или сотрудников агентства;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • имеет непристойное содержание, содержит нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к русскому языку, текст написан по-русски с использованием латиницы, целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.

Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.

Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru

В письме должны быть указаны:

  • Тема – восстановление доступа
  • Логин пользователя
  • Объяснения причин действий, которые были нарушением вышеперечисленных правил и повлекли за собой блокировку.

Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.

В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.

Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.

Заявка на размещение пресс-релиза
Компания
Контактное лицо
Контактный телефон или E-mail
Комментарий
Введите код с картинки
Все поля обязательны к заполнению. Услуга предоставляется на коммерческой основе.
Заявка успешно отправлена