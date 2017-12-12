Названы победители шестого ежегодного рейтинга "ТехУспех-2017"

МОСКВА, 12 ДЕК — РИА Новости. Объявлены победители шестого ежегодного национального рейтинга российских высокотехнологичных быстроразвивающиеся компаний "ТехУспех-2017", организованного РВК.

В рейтинг вошли наиболее успешные компании в следующих категориях: топ-5 крупных компаний с выручкой от 2 миллиардов до 30 миллиардов рублей; топ-5 средних — компании с выручкой от 800 миллионов до 2 миллиардов рублей; топ-5 малых — компании с выручкой до 800 миллионов рублей; топ-15 быстрорастущих компаний (распределены по темпам роста выручки); топ-15 инновационных — компании, которые выпускают высокотехнологическую продукцию, а также тратят определенную долю оборота на НИОКР; топ-15 компаний по объему экспорта.

Среди крупных компаний лучшими были признаны АО "Концерн "Калашников", АО "СКТБ "Катализатор", ОАО "НПО "Ангстрем", ЗАО "Биокад" и АО "Новомет-Пермь".

Первые места в средней категории заняли: ООО "Пермская химическая компания", АО "ИнфоВотч", АО "Исследовательский институт химического разнообразия (ИИХР)", АО "Инерциальные технологии "Технокомплекса", ООО "Ингеосервис".

ООО "Оптосенс", ООО "Лаборатория "Вычислительная механика", ОАО "Дэшборд системс", ООО "Русский кварц", ООО "Инверсия-сенсор" вошли в топ-5 малых компаний.

Производитель дорожной и коммунальной техники "Меркатор Калуга" взял первое место среди быстрорастущих компаний: за 2016 год выручка компании выросла на 963,50% и составила более 3 миллиардов рублей.

Акционерное общество "Научно-производственный центр "Полюс" — предприятие госкорпорации "Роскосмос", специализирующееся на создании уникального наукоемкого бортового и наземного электротехнического оборудования и систем точной механики, — возглавило список самых инновационных предприятий.

Лидером по объему экспорта стал производитель катализаторов, сорбентов и носителей для катализаторов в России — СКТБ "Катализатор", доля экспорта которого составила 91,7% за прошлый год.

"В 2016 году "ТехУспех" стал официальным инструментом отбора компаний в приоритетный проект Минэкономразвития "Национальные чемпионы", направленный на поддержку стратегии ускоренного развития. Мы планируем продолжить активно взаимодействовать с участниками рейтинга: оказывать им поддержку, предлагать инвестиционные инструменты, помогать взаимодействию с государственными корпорациями и институтами развития", — отметил генеральный директор РВК Александр Повалко.

По его словам, в 2018 году рейтинг может стать основой механизма поиска перспективных компаний для глобальных рынков Национальной технологической инициативы.

Рейтинг, организованный РВК, составлялся в партнерстве с PwC, Ассоциацией инновационных регионов России и национальным исследовательским университетом "Высшая школа экономики".

Принять участие в рейтинге могут частные высокотехнологичные компании не моложе четырех лет, которые демонстрируют среднегодовой темп роста выручки не менее 10-20% за последние пять лет, с объемом выручки за прошлый год от 100 миллионов до 30 миллиардов рублей.