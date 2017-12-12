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Общество

В МГУ открылся 4-й конгресс "Инновационная практика: наука плюс бизнес"

16:1212.12.2017
(обновлено: 16:13 12.12.2017)
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© РИА Новости / Юлия МаклаковаВ МГУ открылся 4-й конгресс Инновационная практика: наука плюс бизнесВ МГУ открылся 4-й конгресс Инновационная практика: наука плюс бизнес
© РИА Новости / Юлия Маклакова

МОСКВА, 12 дек — РИА Новости. В Ломоносовским корпусе МГУ прошло открытие четвертого конгресса "Инновационная практика: наука плюс бизнес". В ходе пленарной сессии конгресса эксперты обсудили, как универсальные ценности влияют на развитие инновационных технологий, чем поколение Z отличается от всех предыдущих, а также почему на современном этапе развития общества важно не только получать знания, но и уметь их применять.

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© Фото : WorldSkills
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Затрагивая тему универсальных ценностей, первый заместитель председателя правительства РФ Игорь Шувалов высказал точку зрения, согласно которой сейчас в стране проходит период становления универсальных ценностей современного российского общества.

"Ценности еще претерпевают определенные изменения, трансформацию, приобретают какие-то новые оттенки. И это будет длиться еще не один год", — заявил Шувалов.

Помощник президента РФ, председатель попечительского совета Российского научного фонда Андрей Фурсенко отметил, что представители поколения Z и поколения Y настроены на то, чтобы самим строить будущее, и готовы брать на себя ответственность.

"Никто не хочет получать будущее, сделанное кем-то под ключ. Может, они в чем-то могут ошибиться, но это будет их жизнь, Это будет их будущее. Это тоже одна из ценностей, они готовы взять ответственность за свои решения", — заявил Фурсенко.

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© РИА Новости / Александр Вильф
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При этом, говоря о приметах современного времени, Фурсенко сказал, что сейчас наблюдается ускорение темпа жизни. "Темп такой, что мы зачастую не просто не успеваем приспособиться к изменениям в жизни, мы не успеваем их осознать. Это требует приятия решений быстро, моментально", — отметил он.

Ректор МГУ им. Ломоносова Виктор Садовничий на пленарном заседании привел данные опроса, согласно которому 86% студентов среди своих жизненных приоритетов и ценностей называют знания.

"Только 4% отметили, что у них есть более важные ценности, чем знания", — сказал Садовничий и добавил, что среди других приоритетов студенты назвали здоровье и любовь.

В свою очередь председатель правления, генеральный директор ПАО "Газпром нефть" Александр Дюков рассказал о процессе формирования целей и ценностей в компании. По его словам, четыре-пять лет назад в компании начался переход от культуры успеха к культуре инновационности, сотрудничества и согласия.

Председатель правления ПАО "Сибур холдинг" Дмитрий Конов отметил, что на современном этапе изменилась ценность знаний: теперь важно не просто получить какие-то знания, но и уметь применять их на практике.

"Для нас как для работодателей сдвинулся фокус от ценности знания к ценности компетенции. То, что мы ценим в своих сотрудниках, — это возможность применять информацию из разных сфер, и применять ее в конкретной ситуации, в которую он попадает", — заявил Конов.

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© РИА Новости / Владимир Трефилов
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Председатель правления ПАО "Интер РАО" Борис Ковальчук затронул тему цифровой революции. Он отметил, что за последние 100 лет в 100 раз увеличилась скорость распространения технологий и скорость внедрения тех или иных продуктов.

"При появлении автомобиля, от появления первого автомобиля до 100-миллионого пользователя автомобиля прошло, по-моему, порядка 40-50 лет. Потом появились цифровые технологии и мобильные телефоны, на их массовое распространение потребовалось порядка 10 лет. Сейчас различные сервисы и информационные платформы достигают 100-миллионого потребителя (некоторые) меньше чем за год", — заявил он.

Также в честь пятилетия "Иннопрактики" на открытии конгресса выступил звезда мировой величины Сергей Полунин.

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