В России создали пять федеральных заповедников и нацпарков с 2014 года

МОСКВА, 12 дек — РИА Новости. Пять федеральных особо охраняемых природных терририторий (ООПТ) — заповедников и национальных парков — созданы в России с 2014 года, заявил глава Минприроды Сергей Донской на открытии международной выставки-форума "Экотех".

"С 2014 года созданы пять особо охраняемых природных территорий: государственный природный заповедник "Шайтан-Тау", национальные парки "Чикой", "Бикин", "Кисловодский" и "Сенгилеевские горы". Расширена территория заповедника "Оренбургский" и национального парка "Русская Арктика", — сказал Донской.

Он сообщил, что были утверждены стратегии сохранения в России амурского тигра, снежного барса, дальневосточного леопарда, белого медведя и сахалинской кабарги, а также запущены проекты по учету и восстановлению популяций краснокнижных животных.

"С целью борьбы с браконьерством введена уголовная ответственность за контрабанду, незаконные добычу и оборот особо ценных диких животных и водных биологических ресурсов, занесенных в Красную книгу РФ, либо охраняемых международными договорами", — рассказал Донской.

Он сообщил, что ведется работа по установлению уголовной ответственности за незаконную торговлю ценными краснокнижными животными с использованием СМИ и интернета.

"Создан институт производственного охотничьего контроля, который помогает охотпользователям вести деятельность по предупреждению, выявлению и пресечению правонарушений", — отметил министр.

Во вторник в Москве открылись пятый всероссийский съезд по охране окружающей среды и вторая международная выставка-форум "Экотех". Они станут ключевыми событиями завершающегося Года экологии и особо охраняемых природных территорий. Международное информационное агентство "Россия сегодня" выступает генеральным информационным партнером мероприятий.