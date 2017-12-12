Детям надо рассказывать о национальном многообразии, считает глава ФАДН

МОСКВА, 12 дек – РИА Новости. Глава Федерального агентства по делам национальностей (ФАДН) Игорь Баринов считает, что в образовательных учреждениях необходимо уделять больше внимания информации о национальном и культурном многообразии России, так как в данный момент ни в дошкольных учреждениях, ни в школе, ни в институте эти знания получить нельзя.

Подводя итоги акции "Большой этнографический диктант", которая прошла в России и за рубежом в начале ноября, Баринов отметил, что при подсчете баллов организаторы обратили внимание на то, что в старших классах школы вопросам изучения традиций народов, ключевых событий многонациональной страны России не уделяется достаточно внимания. Глава ФАДН рассказал, что всего за диктант можно было получить 30 баллов за 30 вопросов, то есть по одному баллу за каждый правильный ответ. По итогам диктанта средний балл по России среди школьников — в основном, это старшие классы – составил 14,8 балла.

"Я уже не раз говорил, что как раз диктант подтверждает тот факт, что отсутствие этнокультурного компонента ведет к тому, что мы мало знаем друг о друге, и из-за этого во многом настороженно относимся к собственным согражданам другой национальности. Сейчас ни в садике, ни в школе, ни в институте мы этот набор знаний не в состоянии получить, мы его получаем только либо из самообразования, из СМИ или из личного опыта межнационального, межкультурного общения", — подчеркнул Баринов.

"Мы настаиваем на том, чтобы этнокультурный компонент присутствовал в образовании", — подчеркнул Баринов.

При этом он отметил, что ввести отдельный этнографический предмет будет сложно, потому что школьная программа и так перегружена. "Но погрузить его в уже существующие предметы: историю, географию, обществознание, литературу просто необходимо. Необходимы методические материалы для дошкольных учебных заведений, где в доступной игровой форме детям уже давали бы представление о национальном и культурном многообразии нашей страны", — сказал Баринов.

Он отметил, что он совсем недавно встречался с министром образования и науки РФ Ольгой Васильевой, был достигнута договоренность о начале совместной работы в этом направлении. "Плюс наши предложения уже были учтены при разработке нового образовательного стандарта обществознание. И уже в новых учебниках этнокультурный компонент уже проявится", — сказал глава ФАДН.