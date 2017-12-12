Детям надо рассказывать о национальном многообразии, считает глава ФАДН

МОСКВА, 12 дек – РИА Новости. Глава Федерального агентства по делам национальностей (ФАДН) Игорь Баринов считает, что в образовательных учреждениях необходимо уделять больше внимания информации о национальном и культурном многообразии России, так как в данный момент ни в дошкольных учреждениях, ни в школе, ни в институте эти знания получить нельзя.
"Я уже не раз говорил, что как раз диктант подтверждает тот факт, что отсутствие этнокультурного компонента ведет к тому, что мы мало знаем друг о друге, и из-за этого во многом настороженно относимся к собственным согражданам другой национальности. Сейчас ни в садике, ни в школе, ни в институте мы этот набор знаний не в состоянии получить, мы его получаем только либо из самообразования, из СМИ или из личного опыта межнационального, межкультурного общения", — подчеркнул Баринов.
"Мы настаиваем на том, чтобы этнокультурный компонент присутствовал в образовании", — подчеркнул Баринов.
При этом он отметил, что ввести отдельный этнографический предмет будет сложно, потому что школьная программа и так перегружена. "Но погрузить его в уже существующие предметы: историю, географию, обществознание, литературу просто необходимо. Необходимы методические материалы для дошкольных учебных заведений, где в доступной игровой форме детям уже давали бы представление о национальном и культурном многообразии нашей страны", — сказал Баринов.
Он отметил, что он совсем недавно встречался с министром образования и науки РФ Ольгой Васильевой, был достигнута договоренность о начале совместной работы в этом направлении. "Плюс наши предложения уже были учтены при разработке нового образовательного стандарта обществознание. И уже в новых учебниках этнокультурный компонент уже проявится", — сказал глава ФАДН.