ОП РФ представила ежегодный доклад о состоянии гражданского общества

МОСКВА, 12 дек — РИА Новости.12 декабря 2017 года в Общественной палате Российской Федерации состоялась презентация ежегодного доклада о состоянии гражданского общества в стране за 2017 год.

"В отличие от предыдущих он более компактный, но, на мой взгляд, очень содержательный в плане акцентов на самых разных сферах проблем развития гражданского общества. Это и социальные вопросы, и общественный контроль, благотворительность, волонтерство, это проблемы ЖКХ, образования, здравоохранения", — отметил председатель комиссии по общественному контролю и взаимодействию с общественными советами Владислав Гриб.

Одной из главных тем в докладе стало закрепление в законе различных категорий некоммерческих организаций в РФ, что должно подразумевать разный налоговый режим и разные требования к отчетности и прозрачности, а также законодательное разграничение коммерческой и некоммерческой деятельности.

"Сегодня малый бизнес и НКО выступают на рынке социальных услуг, получают одинаковый, условно говоря, контракт от муниципальных властей либо от региональных, но у малого бизнеса есть льготы, а у НКО этих льгот нет", — пояснил заместитель секретаря Общественной палаты РФ Александр Точенов.

В свою очередь Владислав Гриб считает, что без деления НКО на категории будет очень сложно развить инфраструктуру данных организаций, оказать им финансовую помощь и законодательно закрепить их права. По его словам, в России также существуют проблемы с учетом некоммерческих организаций.

"Надо навести порядок в учете, помочь НКО, чтобы для них не было административных преград и барьеров, которые сейчас есть в большем количестве, чем у малого и среднего бизнеса", — подчеркнул Точенов.

Другой важной темой доклада стало намерение ОП РФ создать ассоциации общественных палат при федеральных округах.

"Региональные общественные палаты необходимо усилить ресурсами, экспертами, финансово и дать им возможность стать региональными координирующими центрами по развитию общественного контроля в субъектах Российской Федерации. И может быть, речь даже будет идти о перезагрузке общественных палат", — отметил Владислав Гриб.

По его словам, инициатива создания ассоциаций региональных палат исходила от многих его коллег в ОП РФ. "Необходима такая координация деятельности, взаимная поддержка. В синергии мы можем многого достичь — и помощи друг другу, и обмена опытом по многим нашим проектам", — подчеркнул он.

Также на встрече обсуждался подписанный в декабре Владимиром Путиным федеральный закон, который позволяет членам ОП РФ быть наблюдателями на выборах президента и предусматривает видеонаблюдение в процессе подсчета голосов. В связи с этим Общественная палата планирует подготовить 100 тысяч волонтеров к президентским выборам 2018 года.

"Мы сейчас работаем вместе с ЦИК над процедурными вопросами, как назначать наблюдателей и какой механизм использовать. Это мы сейчас будем совместно решать с ЦИК, потому что они организаторы выборов", — рассказал Точенов.

Также на презентации доклада о состоянии гражданского общества поднимались такие темы, как отношение власти к науке, борьба с мошенниками-лжеволонтерами и оптимизация мер соцподдержки.