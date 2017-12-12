Почти две трети россиян предпочитают самолечение, показал опрос

МОСКВА, 12 дек — РИА Новости. Заболев, 32% россиян сразу обращаются к врачам, а 63% предпочитают лечиться самостоятельно, следует из опроса Фонда "Общественное мнение" (ФОМ), опубликованного во вторник.

По данным опроса, за своим здоровьем следят 70% россиян. При этом треть опрошенных не проходят диспансеризацию, остальные делают это хотя бы раз в несколько лет.

Сорок семь процентов граждан занимаются физкультурой и спортом, в том числе делают зарядку, 49% утверждают, что правильно питаются.

Тридцать шесть процентов опрошенных сообщили социологам, что курят, еще 15% — курили, но бросили, 49% заявили, что никогда не курили.

Согласно данным опроса, 38% респондентов пьют алкогольные напитки несколько раз в год, 21% — два-три раза в месяц, 8% — один-два раза в неделю, 2% — два-три раза в неделю, еще 2% — практически каждый день. При этом 28% утверждают, что не пьют вообще.

Опрос "ФОМнибус" был проведен осенью 2017 года в 104 населенных пунктах, были опрошены 1500 респондентов. Статпогрешность не превышает 3,6%.