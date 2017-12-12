Организаторы "Путешествия в Рождество" рассказали о елках для фестиваля

МОСКВА, 12 дек — РИА Новости. Свыше 1,1 тысячи елок установят в Москве на площадках фестиваля "Путешествие в Рождество", сообщили РИА Новости в оргкомитете цикла уличных городских мероприятий "Московские сезоны" во вторник.

Как отметили организаторы, около 500 елок будут живыми и свыше 600 искусственными.

"В дни фестиваля больше всего живых елок — сразу 144 — "вырастет" На Тверской площади. Львиную долю (100 штук) составят двухметровые лесные красавицы, а "царицей" деревьев станет 10-метровая театральная ель. Ее украсят тематическими игрушками — музыкальными инструментами, фигурками балерин, марионетками и нотными ключами", — рассказали агентству в оргкомитете.

Также семь дизайнерских елок, в том числе от Валентина Юдашкина, украсят Кузнецкий мост у ЦУМа. Кроме этого, на Новом Арбате вырастет настоящий хвойный лес из 128 деревьев, еще 11 живых елок расположатся в Климентовском переулке.

На площадках в Камергерском переулке, Новопушкинском сквере, на улицах Арбат, Рождественка, Большая Дмитровка разместят по одной большой 8-метровой елке, а на площади Революции сразу 100 двухметровых деревьев, еще одна 8-метровая елка и 100 двухметровых украсят Профсоюзную улицу.

На Манежной площади в дни фестиваля появится более 350 искусственных хвойных деревьев высотой до 8 метров, еще 270 искусственных елей высотой от 4 до 25 метров установят на площадках фестиваля в центре и округах Москвы.