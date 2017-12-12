В Москве с 30 декабря по 9 января будет ограничена продажа алкоголя

МОСКВА, 12 дек – РИА Новости. Ограничения на продажу алкоголя в Москве будут действовать с 30 декабря по 9 января, сообщил РИА Новости глава столичного департамента региональной безопасности Владимир Черников во вторник.

Ранее стало известно, что во время новогодних праздников ограничат продажу алкогольной продукции в местах массового скопления людей, однако не был известен точный период действия ограничений.

"В местах массового скопления людей, околофестивальных площадках с 30 декабря по 9 января будут действовать ограничения на продажу алкоголя", — пояснил глава департамента.