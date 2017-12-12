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Общество

Лучше всех Большой этнографический диктант написали в Ингушетии

13:5912.12.2017
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© РИА Новости / Евгений ЕпанчинцевПерейти в фотобанкУчастники во время Всероссийского географического диктанта в Забайкальском государственном университете. Архивное фотоУчастники во время Всероссийского географического диктанта в Забайкальском государственном университете. Архивное фото
© РИА Новости / Евгений Епанчинцев
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МОСКВА, 12 дек – РИА Новости. Лучше всех Большой этнографический диктант, который прошел в начале ноября в России и странах СНГ, написали в Ингушетии, Татарстане и Северной Осетии, хуже всех – в Амурской, Орловской и Еврейской автономной областях, сообщил журналистам глава ФАДН Игорь Баринов.

Диктант. Архивное фото
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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По словам Баринова, средний балл, полученный участниками Большого этнографического диктанта, по России составил 17,4 балла, по СНГ – чуть ниже 16 баллов. В странах СНГ самый высокий средний балл – более 20 единиц — в Молдавии, на площадке в Белоруссии и на площадке в Абхазии.

"В России нужно обратить внимание на самые скромные результаты. И они оказались в Амурской области, Орловской области, плохо написала Еврейская автономная область. В той же Амурской области срочно необходимо усилить просвещение молодежи в отношении истории и традиций России. Регион приграничный, в нем знания о России обретают намного большее значение, чем во внутренних регионах нашей страны. Как бы не получилось так, что китайские обычаи и традиции не стали им ближе, чем наши", — сказал Баринов.

Он также отметил, что лучше всех написали диктант в Ингушетии, где средний балл составил 28,1 единиц, в республике Татарстан и в Северной Осетии, там средний балл составил более 23 единиц.

"Мы эту тенденцию отмечали и в прошлом году, что национальные республики показывают более высокие результаты", — отметил глава ФАДН.

Большой этнографический диктант впервые был организован в 2016 году и прошел во всех регионах Российской Федерации. В 2017 году мероприятие получило статус международного. Акция прошла 3 ноября, накануне Дня народного единства, в каждом из 85 регионов РФ, а также в Азербайджане, Армении, Белоруссии, Казахстане, Киргизии, Молдавии, Таджикистане, Туркмении, Узбекистане, Абхазии и Южной Осетии.

Задание состояло из 20 одинаковых для всех площадок вопросов, еще 10 вопросов учитывали региональную специфику. Вопросы затрагивали такие понятия, как традиционная одежда, национальная кухня, танцы, поэзия, эпос, строительство традиционного жилища. За правильные ответы можно было получить максимум 30 баллов. На написание диктанта было отведено 45 минут. Принять участие в написании можно было как очно, так и онлайн.

Всероссийский географический диктант
© РИА Новости / Валерий Мельников
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Диктант позволяет оценить уровень этнографической грамотности населения, его знания о народах, проживающих в России, и призван привлечь внимание к этнографии как науке, занимающей важное место в гармонизации межэтнических отношений.

Организаторами Большого этнографического диктанта выступают Федеральное агентство по делам национальностей и министерство национальной политики Удмуртии при поддержке Россотрудничества, научный партнер акции — кафедра управления в сфере межэтнических и межконфессиональных отношений факультета государственного управления МГУ имени М.В. Ломоносова.

В 2016 году Большой этнографический диктант написали почти 90 тысяч человек: 35 тысяч очно и более 50 тысяч онлайн. Самым молодым участником диктанта оказалась 12-летняя девочка из Ульяновской области, самым возрастным — 80-летний житель Мордовии.

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