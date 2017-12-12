Единая сеть объединила поликлиники и скорую помощь в Подмосковье

МОСКВА, 12 дек — РИА Новости. Работы по совершенствованию системы управления службой скорой медицинской помощи "Система-103" и Единой медицинской информационно-аналитической системы (ЕМИАС) провели в Московской области, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Подмосковья.

"Если раньше информация о вызовах скорой помощи направлялась в поликлиники посредством телефонных звонков, то теперь эта работа проводится через информационную систему. Диспетчеры могут наглядно наблюдать в какое лечебное учреждение, и какая информация передается", — сказал министр здравоохранения Московской области Дмитрий Марков.

По данным пресс-службы, после приезда бригады скорой помощи, в зависимости от состояния пациента, осуществляется контроль либо службой неотложной помощи через два часа после вызова, либо участковым врачом в течение суток.

"Мы добились создания абсолютно прозрачной системы на всех этапах: начиная от первого вызова скорой помощи, заканчивая наблюдением у врача. Ежедневно в регионе регистрируется порядка 7 тысяч вызовов, и теперь они все автоматически передаются в ЕМИАС. Это напрямую влияет на качество оказания неотложной медицинской помощи", — отметил глава подмосковного Минздрава.