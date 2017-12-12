Прожиточный минимум в третьем квартале 2017 года снизили на рубль

МОСКВА, 12 дек – РИА Новости. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подписал постановление, устанавливающее в III квартале 2017 года прожиточный минимум на душу населения в размере 10328 рублей, что на 1 рубль меньше, чем во II квартале, соответствующий документ опубликован на информационно-правовом портале Гарант.

"Установить величину прожиточного минимум в целом по РФ за III квартал 2017 года на душу населения 10328 рублей, для трудоспособного населения — 11160 рублей, пенсионеров — 8496 рублей, детей — 10181 рубль", — говорится в постановлении.

Ранее сообщалось, что Медведев повысил в II квартале 2017 года прожиточный минимум на душу населения до 10329 рублей.

Величина прожиточного минимума определяется правительством для оценки уровня жизни населения в стране. Его значение используется при разработке и реализации федеральных социальных программ, установления минимального размера оплаты труда (МРОТ), размеров стипендий, пособий и других социальных выплат, а также для формирования федерального бюджета.